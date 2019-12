La actriz Jessie Buckley interpreta a Lyudmila Ignatenko en la ficción de HBO

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de diciembre de 2019 • 16:04

La exitosa serie de HBO Chernobyl, ganadora de tres Emmys, movilizó con su relato a millones de personas en todo el mundo. Basada en una trama de ficción que recrea la histórica tragedia acontecida en 1986 en Pripyat, Ucrania, la producción se inspira en personajes reales.

La aclamada realización despertó todo tipo de sentimientos en los espectadores y hasta en los verdaderos protagonistas del desastre nuclear. El pasado julio, Nagashibay Zhusupov, uno de los heroicos liquidadores que trabajaron en la zona para minimizar los daños producidos por la tragedia se suicidó luego de ver la serie y ahora es la verdadera Lyudmila Ignatenko, en cuya historia se basa el rol de uno de los personajes principales de la trama, quien rompe el silencio y cuenta cómo ha vivido estos meses las consecuencias de la repercusión de la serie.

La mujer ucraniana estaba embarazada de seis meses cuando se produjo el desastre nuclear y su marido, Vasili Ignatenko, fue uno de los primeros bomberos en llegar a la planta para intentar apagar las llamas. Tras semanas de agonía, el hombre murió por los efectos de la radiación y tampoco vivió el bebé que esperaba la pareja, que falleció pocas horas después de nacer por los efectos tóxicos.

Adam Nagaitis encarna al bombero Vasily Ignatenko en Chernobyl Crédito: Gentileza: HBO

En la primera entrevista que concede Lyudmila a un medio de comunicación tras el lanzamiento de la serie, la verdadera protagonista de estos hechos afirmó ante la BBC que no dio la pertinente autorización a HBO para que contara sus vivencias. Además se queja por la presión mediática que está viviendo. "Cuando me enteré de que había una película sobre mi vida, me afectó", le contó a la periodista rusa Olga Malchevska. "Hay gente persiguiéndome y periodistas acosándome en mi casa", señaló.

Visiblemente emocionada, la mujer contó que a raíz de la producción televisiva ha vuelto a recibir dolorosos ataques por la muerte de la hija que esperaba. "Dicen que yo maté a mi bebé y preguntan por qué permanecí en el hospital junto a la cama de mi marido estando embarazada, pero, ¿cómo iba a abandonarlo? Pensé que mi niña estaría segura dentro mío. En ese momento no sabíamos nada de radiación", se lamentó.

Lyudmila insiste en que nunca dio permiso para que se contara su historia en una serie de televisión. "Creo que se portaron mal al no reunirse conmigo. Me llamaron cuando ya estaba hecho", apuntó. Sin embargo, la productora televisiva asegura que, por el contrario, sí habría mantenido comunicación con ella y sin que ésta manifestara objeciones.

Liudmila ha tenido otro hijo pero no ha vuelto a casarse. El testimonio de su sufrimiento durante la catástrofe fue recogido en el libro Voces de Chernobyl de Svetlana Alexievich.

Trailer de Chernobyl 02:28

Video