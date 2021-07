La Academia: lentos, besos y confesiones en una noche inusual en la que se formaron dos parejas

Tras la presentación de Karina “La Princesita”, llegó Angela Leiva a la pista de ShowMatch. La cantante accedió al pedido de Marcelo Tinelli de cantar un tema a capela con su colega y dio detalles de cómo sigue su relación con Fran, el productor del programa con el que está comenzando un romance. “Hoy hablamos. Estamos avanzando. Charlamos casi todos los días. ¡No sabés lo que cuesta que hable!”, contó.

Luego, junto a Jony Lazarte, Leiva presentó su propuesta para esta nueva ronda de reggaetón en a que además de bailar, cantó una estrofa de “Las caderas no mienten”, de Shakira.

Tras verlos, el primero en dar su devoción fue Ángel De Brito (7). El conductor de Los ángeles de la mañana reveló que el productor tuvo hace un tiempo un intento de romance con una de las participantes: nada menos que Karina. “No tenemos contacto ni como amigos”, se atajó la cantante, que se encontraba en el estudio, y explicó que ese rumor salió de su amigo Flavio Mendoza para ayudarla a armar una previa, en 2019.

“Él es libre. Y yo también soy libre de hacer lo que quiera”, indicó entonces Leiva. Y le pidió a De Brito que la ayudara a revelar quién le había dejado esa tarde una rosa en el camarín. Entonces, Fran, nervioso, confesó que fue él quien le dio la sorpresa.

Tras ese primer momento romántico de la noche, De Brito continuó con su devolución: “Fue novedoso, distinto y arrancó con Ángela cantando; una carta ganadora. Y él solo de Jony estuvo muy bien. Fue sensual y divertido. Este equipo está encontrando su propio camino. Me gustó la puesta y cómo bailaron, aunque faltaron cosas de exactitud. Me gustó mucho”.

Antes de dar su parecer sobre la propuesta de la pareja, Pampita Ardohain volvió sobre el tema de la flor. “¿La rosa que te dejó no es la que usó Romina Richi anoche en el duelo, no?”, preguntó primero. Y ante la respuesta negativa del productor, continuó: “¿Fran baila? Mirá si es como Pedro Alfonso y termina bailando genial acá en la pista...”.

De esta manera, la dueña durante esta ronda del voto secreto le dio el pie a Tinelli para que le pregunte a la flamante pareja se ve siguiendo los pasos de Alfonso y Paula Chaves. Una cosa fue llevando a otra, y Fran terminó al centro de la pista junto a Leiva, bailando primero un lento y luego una cumbia.

“Me encanta la pareja, están muy conectados. Vimos a Jony en una versión totalmente distinta. La coreografía fue maravillosa y Ángela se siente en casa en esta pista”, cerró Pampita.

Jimena Barón (5), a su vez, no estuvo de acuerdo con sus compañeros: “A mí no me encantó esta noche. Ángela no me parece que haya garpado que cantaras, me distrajo, me restó. Y después, vi poco reggaetón, recién se picó al momento del final. Son una pareja que me encanta, pero no te vi segura esta vez, estabas apachurrada”, expresó.

“Un gusto tenerlos siempre acá. A mí sí me gustó que hayas cantado”, comenzó su participación Hernán Piquín, y volvió a desviar el tema. “Estamos centrados en los mensajes que se envían Angela y Fran, pero hay otra persona que manda mensajes”, reveló, poniendo nerviosa a Barón.

Cuando Tinelli quiso agarrar el celular de la actriz, ella le confesó que había cambiado todos los nombres de sus contactos, previendo que esta situación fuera a ocurrir en algún momento. Al final, se reveló que fue Lazarte quien le envió una serie de mensajes a la intérprete de “La cobra”. Y, a pedido de Piquín, la actriz y el bailarín terminaron, también, bailando muy sensuales en el centro de la pista.

“Me encantan todas las parejas. Pueden salir los cuatro juntos. Me gusta mucho que Ángela haya empezado cantado, estuvieron muy bien y me gustaron mucho los bailes en pareja”, cerró Piquín (7).

LA NACION