La odisea de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi para volver al país, tras salir ilesos del derrumbe en Miami

Tras el shock vivido en Miami a causa del derrumbe del edificio Surfside, el regreso de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez al país se convirtió en una odisea. Sin documentación y con los vuelos restringidos a causa del nuevo DNU gubernamental, la pareja requirió de un vuelo privado y de la ayuda del cónsul argentino en la ciudad estadounidense para poder retornar a casa.

Fuentes próximas a la pareja confirmaron que los actores aterrizaron en suelo argentino durante esta madrugada a través de un vuelo privado, al que accedieron gracias a un amigo de Nicolás, Paul Kirzner, hermano de Adrián Suar, quien posibilitó que pudieran volar de regreso.

Accardi y Vázquez lograron subirse al avión “después de muchos trámites, que tuvieron que hacer porque se quedaron sin nada, con lo puesto”, incluidos sus documentos de identidad, tras el trágico suceso que culminó con la destrucción del edificio.

En el arduo proceso, que provocó una profunda angustia en el ánimo de la pareja, resultó fundamental la mediación del cónsul argentino en Miami, Leandro Fernández Suárez, según confirmaron las mismas fuentes.

“En todo los ayudó el cónsul, porque es muy difícil volver. Ellos volvían con un vuelo de línea esta semana, que se canceló, así que la desesperación era volver. Gracias a Dios, consiguieron ese vuelo a través de amigos”, explicaron.

Tras sortear los trámites y poder regresar al país, los actores se encuentran ya en su hogar, cumpliendo la cuarentena obligatoria. “Están muy angustiados, pero con la alegría de ya estar nuevamente en su casa, que es lo que querían”, señalaron.

Tras la ayuda recibida, Vázquez confirmó esta mañana a través de su perfil de Instagram que tanto él como Accardi se encuentran bien y agradeció el apoyo y los mensajes de afecto y preocupación que les enviaron allegados y seguidores en las últimas jornadas. “Ya estamos en casa y es un gran alivio. Es tan difícil expresarse en este momento, pero me es muy necesario. Nos pasaron tantas cosas en estos últimos cinco días que no me creerían”, comenzó el actor su relato. Y se refirió a las sensaciones que lo atraviesan tanto a él como a su pareja en estos momentos. “Todavía seguimos procesando lo sucedido y agradeciendo sin parar a Dios, al universo, a los ángeles y a lo que sea por protegernos y salvarnos. No nos alcanzará la vida para agradecer este milagro. Todavía nos quieren en la tierra”.

Tras ello, el también productor hizo mención a un posteo que recientemente había compartido en el día de su cumpleaños, el cual rezaba: “De eso se trata la vida, de caer, aprender, levantarse y seguir”, entiendo que esto no es común que ocurra, por eso mismo más que nunca hay que levantarse, disfrutar y agradecer como lo hice siempre. Una vez más me toca pasarla con mi compañera @gimeaccardi, una guerrera única y eso ya no me sorprende, estar juntos en ese momento y atravesarlo nos dio más fuerza, protección y supervivencia. Tanta gente se ofreció a ayudarnos. GRACIAS”.

Sobre ello, comentó: “Ahora es tiempo de estar con los nuestros y amar más que siempre. Me duele en el alma la cantidad de familias que no tendrán este final. Pido que puedan recuperarse y seguir adelante. Gracias a cada uno de ustedes por desearnos lo mejor. Hace bien. Ya en el posteo que hizo Gime, agradeció a los más cercanos y sus palabras son las mías, gracias de corazón por estar”.

Finalmente, Vázquez destacó el rol fundamental del cónsul argentino. “En especial, quiero volver agradecer a Leandro Fernández Suárez, que, junto a su equipo, nos contuvieron y ayudaron en todo, como lo están haciendo con cada uno de los damnificados argentinos. Para admirar. Ojalá todo termine cuanto antes. Gracias una vez más a todos por el cariño y preocupación”, escribió.

En las últimas horas, Accardi también había compartido a través de las redes sociales las sensaciones que la invaden en estos momentos difíciles. “Siete horas después del derrumbe, mientras hacíamos llamados desde el lobby de un hotel, me saqué esta foto. La cinta verde significa “sobreviviente con urgencia menor”, de esa forma clasifican a los heridos. La cinta blanca es la del hospital, fui la primera en llegar, me llevó @nicovazquezok temblando mientras manejaba el auto que nos prestaron. Y mis borcegos cubiertos de polvo. Este posteo es sólo para agradecer la cantidad de personas que nos escribieron para ayudar, para ofrecernos casa, comida, dinero, ropa, contención, abrazos y mate ”, relató Gimena junto a una imagen en la que enseña la cinta verde de identificación de persona implicada en la tragedia.

Y detalló los agradecimientos: “Gracias @marger y @leonardorocco1 por traernos el primer plato de comida, bombachas y calzones para poder bañarnos y quitarnos el polvo. Gracias Stefi Roitman por armar un carry on con unas mudas de ropa y traérnoslo. Gracias María Polo por moverte tan rápido para conseguirnos un lugar. Gracias Florencia Fontes por prestarnos tu hotel para pasar las primeras horas y darnos café caliente con tanto amor. Gracias al cónsul argentino Leandro Fernández Suárez por darnos el primer abrazo y por ponerse a disposición inmediatamente con calidez y empatía junto a su equipo: Jimena, Alicia y Matías”.

La actriz expresó por último su enorme felicidad por haberse salvado de circunstancias trágicas. “ Agradezco estar vivos, sé que un batallón de ángeles nos protegieron porque no era nuestro momento, todavía nos queda mucho por hacer en este plano . Gracias a ustedes por los mensajes amorosos. Estamos como se puede estar en una situación así. Ya estaremos bien y seguiremos honrando la vida como siempre, sólo que ahora podemos contar un milagro en primera persona. Volvimos a nacer. Todo nuestro amor y fuerzas a los familiares de las víctimas fatales, los abrazamos con el alma”, manifestó.

LA NACION