Lali Espósito sobre las críticas en redes: "Al hater hay que darle mucho cariño"

En esta era digital, las agresiones 2.0 están de moda. Quedó demostrado esta semana cuando varias famosas salieron al cruce de sus haters, cansadas de tantas críticas.

Primero fue Jimena Barón. La autora de "La Cobra" se hartó de los continuos ataques y decidió contestar uno por uno los mensajes mala onda. Sol Pérez, es otra de las famosas que suele ser blanco de los malos comentarios, aunque la panelista de Involucrados asegura que "al principio leía los mensajes, ya no. Si te quedas con eso malo no te sirve, no te llena".

Esta vez llegó el turno de Lali Espósito, que si bien tiene una muy buena relación con sus seguidores, en el día de ayer fue víctima de un mal entendido en Twitter."Yo estoy laburando en un disco nuevo y de repente me entero que iba a dejar la música. No chicos. Era chau, me retiro de Twitter. Esto recién empieza para mí, soy muy trabajadora, no me veo sin hacer lo que me gusta", expresó.

En cuanto a su postura frente a las críticas, confesó: "El mundo virtual no es el mundo real. Para mí es una ventana al mundo que me permite mostrar lo que hago, acercarme a la gente que está lejos pero nada más". E intentando entender el por qué de los ataques, reflexionó: "Al hater hay que darle mucho cariño. Creo que para moverte así en la vida es que no la estás pasando muy bien, es que estás muy triste; así que en vez de enojarme con esa situación suelo hacer el efecto contrario y tirar buena vibra".

Frente al fuerte descargo que hizo Jimena Barón hace unos días, la cantante opinó: "La gente agradece ver a los artistas de manera genuina. Mostrando lo malo y lo bueno, si te sentís bien o si te sentís mal. Si ella sintió la necesidad de expresarse contra esas críticas está bien. Yo no le doy tanta bola, me suelo reír de esas cosas".