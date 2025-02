Lali Espósito defendió a María Becerra de Javier Milei: “Es un delirio cómo le respondió. Ella es una laburante”

Lali Espósito no dudó en salir a respaldar a María Becerra , tras la polémica respuesta que le dio el presidente, Javier Milei, en redes sociales, después de que la artista pidiera en un show al Gobierno mayor intervención en el combate de los incendios en la Patagonia.

En diálogo con Puro Show (eltrece), Espósito manifestó su apoyo incondicional a su colega y contó que se comunicó con ella para expresarle su apoyo en medio de la situación. “Es una laburante, una número uno, con récord de gente que la va a ver, una genia”, comenzó diciendo la protagonista de Casi Ángeles.

Lali también enfatizó que, antes que artistas, tanto ella como Becerra son “personas y ciudadanas” y que, por lo tanto, tienen derecho a expresar sus opiniones sobre cuestiones de interés público. “Primero, somos seres humanos de a pie, ciudadanas. Después, además, artistas y usamos -los que tenemos ganas- nuestro lugar para... [expresarnos]”, dijo dando a entender que los artistas pueden usar sus espacios para hablar libremente de lo que quieran.

La cantante cuestionó duramente la actitud del mandatario , quien a través de su cuenta de X (ex Twitter) la criticó tanto a ella como a Becerra: “Parece que María BCRA no se enteró del despliegue enorme que se está haciendo desde el Gobierno nacional en la lucha contra el fuego. Debe ser como Ladri Depósito, que habla según quién le llena el bolsillo. Estaría bueno que si hablan, por lo menos lo hagan con fundamento. ¡CIAO!” Con estas palabras, el Presidente no solo desestimó el reclamo de la artista, sino que también dirigió descalificaciones hacia ella.

El fuerte mensaje de María Becerra por los incendios en la Patagonia

No es la primera vez que Milei apunta contra Lali. Durante la campaña electoral de 2023, el ahora presidente cuestionó a la cantante, tras sus críticas al resultado de las elecciones primarias. En aquella ocasión, Espósito comentó en sus redes su preocupación por el avance del candidato libertario, lo que derivó en una ola de ataques hacia ella. Desde entonces, Milei y su entorno la han mencionado en reiteradas oportunidades de manera despectiva.

Consultada sobre este punto, Lali se mostró sorprendida por el interés del mandatario en mencionarla. “Hace poco te volvió a nombrar el Presidente de manera despectiva...”, recordó el movilero de eltrece a la artista. “Sí, no entiendo por qué tiene tantas ganas de mencionarme a mí, que soy una cantante”, apuntó. Y continuó: “Tendrá sus motivos para hacerlo, los cuales no me interesan, pero yo sé quién soy. No me gusta estar en boca de un primer mandatario de esa manera, con falacias y cosas que son feas, que son violentas, de hecho. Es una época en la que se va contra eso, contra algunos discursos de odio, contra formas de m... de dirigirse al otro”, consideró.

Frente al ataque de Milei a Becerra, Lali destacó su fortaleza y contó que habló con ella hoy, en el día de su cumpleaños. “ Es un delirio cómo le respondió a María. Es un delirante, pero acá estamos, pero ella es una campeona”. Y concluyó: “Cuando te pasa algo así, es importante limitarte a estar tranquila y a entender por qué el otro necesita decir esa barbaridad de vos”.

La artista dejó en claro que no comparte este tipo de confrontaciones y que su estilo es otro: “Siempre que quiera dar una opinión de algo, será para adelante, con la mejor onda”, aclaró. Mientras tanto, la intérprete de “Fanático” sigue enfocada en su carrera y en los recitales que tiene programados, como un gran show en el estadio Vélez Sarsfield, donde se espera una convocatoria multitudinaria.

En medio de la polémica, Lali también compartió algunos detalles de su actual presente sentimental junto al periodista Pedro Rosemblat. “Con Pedrito estamos bárbaro, muy bien. Es un hermoso muchacho”, mencionó con una sonrisa.

En diálogo con Puro Show, Rosemblat también se refirió a los polémicos dichos del Presidente: “Sospecho que un país como este, que es el octavo más grande del planeta, el Presidente debe tener cosas más importantes que hacer que hablar de los artistas”.

