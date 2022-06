Las claves del futuro de Johnny Depp: un primer regreso musical y la difícil reconquista de Piratas del Caribe

¿Asoma desde la música el comienzo del futuro en el cine para Johnny Depp? La primera novedad en la vida del astro de Hollywood que acaba de ganar un juicio resonante fue el anuncio de su presencia en un álbum discográfico que aparecerá el mes que viene. Lo hizo en la noche del jueves 2 desde la ciudad inglesa de Gateshead Jeff Beck, el gran guitarrista que invitó la semana pasada a Depp al escenario en dos de sus actuaciones en el Reino Unido.

“Voy a aprovechar esta oportunidad para contarles que me encontré con este tipo hace cinco años y desde ese momento no pude parar de reírme. Hicimos un álbum juntos y no sé qué es lo que puede llegar a pasar. Pero va a salir en julio”, adelantó Beck hablando de su nuevo compinche de aventuras musicales, guitarrista como él, además de actor famoso. Esos conciertos le permitieron a Depp tomar distancia física (y seguramente también anímica) del momento en que, del otro lado del Océano Atlántico, un jurado popular de Fairfax (Virginia) anunciaba en su veredicto que no había difamado a su ex pareja Amber Heard y que, por lo tanto, se convertía en el ganador efectivo de un juicio que durante seis semanas se llenó frente a los ojos del mundo de palabras agresivas, revelaciones incómodas, reproches y acusaciones de todo tipo desde ambas partes.

Cuando Depp dice en la carta que difundió inmediatamente después del veredicto que “lo mejor está por venir y finalmente ha comenzado un nuevo capítulo”, los observadores de la realidad de Hollywood inmediatamente empezaron a preguntarse si el actor está ya imaginando de qué manera planificará su regreso a los proyectos de más alto perfil en la pantalla, como los que una década atrás lo convirtieron en una de las estrellas planetarias de mayor poder de convocatoria.

Johnny Depp sueña con recuperar el respaldo del público después de un juicio en el que se sintió ganador pleno

Depp debe haber tenido muy presente lo que su agente, Jack Whigham, describió durante el juicio. Dijo que el artículo periodístico firmado por Heard en 2018 que disparó la demanda por difamación resultó “catastrófico” para la carrera de Depp, sobre todo porque le impidió convertirse por sexta vez en Jack Sparrow, el excéntrico capitán de Piratas del Caribe, sin dudas el papel más importante (y popular) de toda la carrera del actor en el cine.

Durante el proceso judicial, algunos testigos llegaron a calcular en unos 40 millones de dólares la suma total que Depp dejó de ganar como consecuencia de las ahora desestimadas acusaciones de su exesposa. Y la lista de los estrenos más fuertes de 2022 nos recuerda de inmediato que la tercera película de Animales fantásticos (hoy disponible en la plataforma HBO Max) tiene a Mads Mikkelsen interpretando a Gellert Grindewald, el mismo personaje que Depp encarnó en la segunda entrega y al que luego debió renunciar por un expreso pedido de los estudios Warner.

La presencia de un actor expuesto a acusaciones tan fuertes como las que ya habían sido proclamadas por Heard en el momento de esa forzada renuncia (noviembre de 2020) en un proyecto tan importante como el de Animales Fantásticos 3 era demasiado para la sensibilidad del estudio. A esa altura, nadie quería a Depp cerca, no solo Warner, mientras sus otras películas recientes (La ciudad de las mentiras, Waiting for the Barbarians, Minamata, The Professor) se hundían entre la indiferencia y el fracaso comercial, aún admitiendo que tenían mucha menor envergadura en materia de presupuesto y expectativas.

Desde el mismo momento del veredicto se abrió todo tipo de interrogantes respecto del futuro artístico de Depp y Heard, más allá de la satisfacción del primero y de la desilusión de la segunda por el resultado. Se dijo en ese momento que todas las miserias que ambos se enrostraron recíprocamente iban a dañar todavía más sus respectivas carreras, que ya venían bastante maltrechas por distintos motivos. No hay que olvidar que en el juicio también se habló mucho del comportamiento errático de Depp, de sus adicciones y de su escaso profesionalismo como razones de peso de una visible declinación artística. El conflicto ventilado con Heard no hizo más que agravarla.

Después de compartir dos shows, Jeff Beck y Johnny Depp grabaron un álbum que se conocerá el mes que viene AP

A partir de ahora, con el veredicto a su favor, Depp y su entorno confían sobre todo en el impacto inmediato de un dato conocido apenas se cerró el juicio. El primer mensaje que difundió el actor (en el que dijo entre otras cosas que el jurado le “devolvió la vida” después de seis años) obtuvo en menos de 24 horas 17 millones de menciones de “me gusta” en las redes sociales como resultado de una campaña planteada bajo la consigna #JusticeForJohnny.

Si los fans de Depp sueñan con un regreso rápido a los primeros planos y a su papel más estelar en los últimos años tendrán que armarse de paciencia. Cuando le preguntaron hace poco a Jerry Bruckheimer, el productor de todas las películas de Piratas del Caribe que gracias a Top Gun: Maverick recuperó un lugar de máxima influencia en la industria de Hollywood, si estaba pensando en el regreso de Depp para una próxima aventura dijo: “No en este momento. El futuro aún está por decidirse”.

Bruckheimer confirmó que hay dos guiones en pleno desarrollo para futuras entregas de Piratas del Caribe, pero en ninguno de ellos se habla por ahora de Jack Sparrow y sí, en cambio, por primera vez de un personaje femenino protagónico. “Estamos hablando con Margot Robbie y trabajando en dos proyectos. Uno con ella y otro sin ella”, dijo el productor. Depp fue Sparrow por última vez en 2017 cuando protagonizó Piratas del Caribe: la venganza de Salazar.

¿Volverá Johnny Depp a vestirse con las ropas del capitán pirata Jack Sparrow? Por ahora parece muy difícil

Algunos medios de Hollywood recordaron en las últimas horas que la conducta de Depp fuera de los sets ya había puesto en peligro la continuidad de la presencia del actor en una eventual nueva aventura de los Piratas del Caribe inclusive antes de las explosivas derivaciones del juicio que acaba de cerrarse. Y también mencionaron palabras del propio actor, que reconoció en un interrogatorio que no pensaba volver a trabajar en una película de esa serie si llegaban a ofrecérsela.

No hay muchos proyectos a la vista para Depp por ahora. Lo único que hizo últimamente para el cine fue ponerle la voz al personaje principal de Puffins, una serie de cortos animados producidos en Italia. Además, se lo menciona como protagonista de una película francesa de época dirigida por la actriz Maiwenn y en la que personificará al rey Luis XV.

Las preguntas sobre el futuro de Johnny Depp en el cine siguen abiertas. ¿Habrá dañado el juicio de manera definitiva sus posibilidades de regresar a los primeros planos, limitándolo a participar de proyectos artísticos de menor cuantía e interés, o el triunfo judicial significará una reivindicación completa que le permita encarrilar su carrera? Mientras tanto, el primer paso del regreso pasará por otro lado, mucho más cercano a la música y a sus tiempos de guitarrista del supergrupo Hollywood Vampires. Jeff Beck le acaba de abrir una nueva puerta, antesala quizás de una vuelta mucho más amplia.