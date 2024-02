escuchar

Luisana Lopilato y su esposo, Michael Bublé, tuvieron varias citas dobles nada menos que con el príncipe Harry y Meghan Markle. El último encuentro entre los cuatro se produjo en la jornada de clausura del evento One Year to Go, en el Vancouver Curling Club ubicado en el Centro Comunitario Hillcrest, de la ciudad canadiense en la que viven el cantante y la actriz argentina.

Las dos parejas aprovecharon para pasar tiempo juntas durante la estadía de los duques en Vancouver Grosby Group - REX Features/Shutterstock /The G

Allí, según muestran las imágenes, el duque de Sussex probó el curling, un deporte de precisión muy popular en Canadá, junto con Bublé, y ante la mirada entre curiosa y divertida de sus esposas, que no dejaron de comentarse cosas al oído. Más tarde, el cantante interpretó una versión de “My Way” en la cena organizada para celebrar el evento, que forma parte de los Invictus Games, los juegos creados por el príncipe y cuya asociación de veteranos enfermos o heridos participa en los deportes modificados -que incluyen básquet en silla de ruedas, entre otros-.

En su interpretación, el cantante cambió la letra de la emblemática canción y honró al Príncipe Harry, al que catalogó como “un visionario”. También expresó sus “deseos de curación” al Rey Carlos, quien actualmente está bajo tratamiento contra el cáncer. “Quién diría, los sueños pueden hacerse realidad cuando la vida te dice que estás lejos de haber terminado. Nada te domina. En Invictus Games juegas a tu manera. Un hombre, un plan que cambia la vida, hace todo lo que puede, es un visionario. Nuestros deseos de curación para tu papá. Te has ganado cada día el derecho a decir -como la canción- ‘lo hice a mi manera’”, expresó Bublé.

El príncipe Harry se animó a jugar al curling en silla de ruedas Grosby Group - REX Features/Shutterstock /The G

El primer encuentro entre los cuatro se produjo en el jueves pasado en restaurante Vij’s, de Vancouver, y según el chef del lugar, Vikram Vij, llegaron alrededor de las 19 y se quedaron durante tres horas. “Vinieron y hablaron con el personal de cocina. Fueron muy respetuosos al dejarme elegir la comida como chef”, reveló, en una entrevista publicada por People. “Dije que iba a preparar algo para ellos. Les pregunté si había alguno de ellos tenía algún tipo de alergia o si había algún ingrediente no les apeteciera y Meghan me respondió: ‘Me encanta la comida picante’. De hecho, pidió más chile para condimentar su comida y probó la carne de cebra”.

El chef también detalló que el grupo disfrutó de “tres o cuatro aperitivos” que preparó “con productos locales y algunas especias indias”. “A Michael Bublé le encantaron los champiñones, por ejemplo, y a Harry los kebabs”, indicó. El chef preparó una serie de platos principales para el grupo, que incluyeron “una paleta de cordero, que es como un costillar de cordero y con mostaza marinada y vino blanco dulce en una crema de curry de fenogreco”, que también había cocinado para el príncipe William y Kate Middleton durante su visita a Vancouver en 2016.

El grupo también probó otros platos, como crema de papas al curry y pequeñas tortas de garbanzos negros, que se sirvieron con arroz y naan, el típico pan indio. “Incluso pidieron más”, aseguró Vij. En cuanto a las bebidas, el chef indicó que Harry probó la ginebra artesanal del lugar y un gin tonic, mientras que Meghan tomó “un par de cócteles”.

Meghan y Luisana sigueron de cerca la performance de sus maridos y no dejaron de hacer comentarios Grosby Group - Mega/The Grosby Group

El chef indicó que la pareja real se mostró “extremadamente afectuosa el uno con el otro”. “Ella siempre tenía su mano izquierda en la espalda de su esposo. Se podía ver la positividad en su relación, el amor, el cariño que se tienen y también que estaban muy cómodos y divertidos con Michael y Lu”. Antes de retirarse del lugar, Meghan notó que el personal de la cocina estaba mirando y le preguntó si podía ir a agradecerles. “Mi cocina está compuesta exclusivamente por personal femenino. Son todas mis tías y mis hermanas, y personas que han trabajado conmigo durante más de 30 años, por lo cual se pusieron coloradas de vergüenza cuando la vieron entrar a la cocina”, concluyó.

