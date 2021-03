Las duras pérdidas que enfrentó de Edgar, el líder de Volcán, y cómo salió adelante

“Después de que murió mi mamá pasé por una depresión que duró cinco años. Hasta intenté quitarme la vida tirándome de la terraza de mi edificio”, contó Roberto Edgar, el líder de Volcán, en Hay que ver, por elnueve.

El artista contó que llegó de su Misiones natal siendo muy joven para probar suerte en la música: “Fue duro al principio porque era menor de edad y no conseguía trabajo. Vivía con una persona que siempre confió en mí porque no me considero un artista con una gran voz, pero ella vio que tenía muchas ganas y apostó. Fue algo que siempre soñé, pero nunca imaginé que iba a pasar. Vivimos un momento muy lindo, pero me vine abajo cuando murió mi mamá. Fue en 1999, en un accidente camino a Mar del Plata, a la altura de Coronel Vidal chocaron y murieron los cinco que iban en el auto: mi mamá, su marido, Fontana, que era mi representante, y dos personas más. Mi mamá sigue siendo todo para mí”. Y agregó: “Me enteré por la tele porque yo estaba en un show en ese momento”.

El cantante rememoró esos años de su vida. “Entré en una depresión que duro cinco años. Durante los tres primeros meses, luego de su muerte, casi no dormí y suspendí todos los shows, a los meses falleció mi hermano de 15 años en un accidente de moto en Iguazú. Yo no tenía ganas de vivir y había tomado la decisión de quitarme la vida. Quería tirarme de la terraza de mi edificio y estuve a punto de hacerlo, pero pensé en mis hermanitos de 3 y 7 años, que habían perdido también a su papá. Entonces me di cuenta que era un cobarde, que no podía hacer eso y a mi mamá no le hubiera gustado que me matara. Recé y pedí fuerzas. Un día me animé a ir a la iglesia y hoy soy feliz, encontré la paz y el equilibrio”.

Edgar contó además que Volcán volvió al ruedo: “Yo estaba muy tranquilo en Iguazú con mi familia, dormía la siesta todos los das y dije que no, pero después me convencieron y también volvió la pasión”.

LA NACION