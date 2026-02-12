Las fotos de los últimos días de James Van Der Beek y su desgarradora última publicación en las redes

James Van Der Beek, quien murió ayer tras una batalla de dos años contra el cáncer, estuvo rodeado de sus seres queridos hasta el momento de su muerte, en un clima íntimo que luego quedó reflejado en fotos y mensajes compartidos por sus allegados y que conmocionaron a sus seguidores.

Su esposa, Kimberly Van Der Beek, fue quien confirmó la noticia del fallecimiento del actor a través de Instagram. En un emotivo mensaje, escribió que la estrella de Dawson’s Creek “enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia”. Tras ello, amigos y miembros de su círculo revelaron que habían pasado tiempo con él en los días previos y compartieron conmovedoras despedidas y fotos junto al actor.

“Tuve suerte de poder estar allí para despedirme”, manifestó el actor y cantante Alfonso Ribeiro en un comentario al posteo de Kimberly. Luego, en un homenaje que dedicó a su colega en sus redes sociales, confesó estar “destrozado”. Y sumó: “Fue mi verdadero amigo, hermano y guía en la vida. Lo acompañé en este horrible camino para vencer al cáncer. Su familia y amigos pasaron por una montaña rusa. Desde los momentos de euforia cuando parecía que lo había superado hasta los momentos de desesperanza cuando regresaba. He aprendido muchísimo de James”.

Ribeiro también aseguró que la pareja le “cambió” la vida. “Siempre estaré en deuda con ellos por todo lo que me han dado a mí y a mi familia. Vivirá para siempre en mi corazón. Siempre estaré ahí para sus hijos. Siempre consideraré mi papel como el padrino de Gwen como uno de los más importantes de mi vida. Te quiero, James, y sé que tengo un ángel de la guarda cuidándome. Poder despedirme este fin de semana siempre vivirá conmigo. Descansa en paz, hermano”, añadió.

El actor Mehcad Brooks también se pronunció en un mismo sentido: “Estar con vos estos últimos días ha sido el mayor honor de mi vida. Hasta que nos volvamos a ver”, expresó.

La actriz y ex luchadora Stacy Keibler eligió, por su parte, una imagen conmovedora donde se la puede ver junto a Van Der Beek sentado en una silla de ruedas contemplando un atardecer. “Pasar estos últimos días con vos ha sido un verdadero regalo de Dios. Nunca estuve tan presente en mi vida. Cuando sabés que el tiempo es sagrado, no desperdiciás ni un solo aliento. No te apresurás. No te preocupás por el mañana. Te sentás. Escuchás. Te agarrás de la mano. Observás cómo el cielo cambia de color y dejás que te cambie a vos también”. Y agregó: “En estos últimos días, me enseñaste más sobre estar presente que cualquier libro. Me mostraste lo que significa confiar en el plan de Dios, incluso cuando te rompe el corazón”. La actriz contó que “la otra noche” vieron la puesta de sol juntos mientras compartían “su sabiduría, sus esperanzas y las promesas que nos hicimos el uno al otro”, y recordó un momento simbólico: “Justo cuando el sol se escondía, una estrella fugaz cruzó el cielo... como para recordarnos que nada de esto es casual. Fuiste un regalo, un esposo increíble y un padre extraordinario. Ha sido un honor estar junto a su familia en estos momentos tan especiales. Puede que hayamos perdido a alguien bueno aquí en la tierra, pero el cielo ganó algo extraordinario”.

La imagen de la despedida entre el actor y su amiga Stacy Keibler

Otra amiga cercana al intérprete fallecido, la diseñadora Erin Fetherston, también publicó fotos íntimas de los últimos días, incluida una en la que se lo ve en la cama mientras sostiene su mano. “Fue un honor haberme sentado en tu mesa y poder llamarte amigo. El espacio que dejás jamás podrá llenarse, pero haremos todo lo posible para colmar de amor a tu hermosa familia y recordar seguir bailando en tu honor, porque siempre supiste la importancia de la alegría. Te queremos. Siempre”.

En estos momentos de duelo para el entorno familiar del actor, cobra relevancia el mensaje que él mismo dedicó a dos de sus familiares en la que fue su última publicación en Instagram. “Mi padre y mi hija comparten cumpleaños hoy. Al principio pensé que eso era todo lo que tenían en común (parecían tan diferentes), pero a medida que ambos han ido evolucionando y dejado que brille lo mejor de ustedes mismos, puedo reconocer el mismo corazón cálido, amoroso y gentil”, escribió.

En el mismo mensaje, publicado el 25 de enero, Van Der Beek también destacó de su padre y su hija: “Veo el cariño y la dedicación que brindan a quienes más aman. Veo la misma creatividad y originalidad de Acuario. Ambos hacen que cada habitación en la que están sea más divertida. En este mundo loco, me asombra que hayan logrado ser tan abiertos, tan tiernos y tan genuinamente buenos. Son una maravilla y estoy increíblemente agradecido de tenerlos en mi vida. El mundo es un lugar mejor porque ustedes dos están en él. Feliz cumpleaños, chicos. Los amo con todo mi corazón”, expresaba.

Más de un millón de dólares para la familia

Tras la muerte del actor, su círculo cercano inició una campaña de recaudación de fondos para ayudar económicamente a su esposa y sus seis hijos, ya que, según indicaron, el tratamiento de la enfermedad “dejó a la familia sin recursos”.

En cuestión de horas, la iniciativa superó el millón de dólares. Según indica la plataforma de crowdfunding, la campaña (limitada a 1.300.000 dólares) ya superó el 90% del objetivo gracias a más de 22.000 donaciones. Entre los aportes figuran contribuciones anónimas de 11 dólares y otras más significativas, como la de la empresa biotecnológica Guardant Health, que donó 25.000 dólares.

La familia de James Van Der Beek recibirá una donación de fondos recaudados para hacer frente a su situación financiera tras los gastos del tratamiento contra el cáncer Instagram

“Su generosidad ayudará a cubrir los gastos básicos, pagar las facturas y apoyar la educación de los niños. Cada donación, sin importar el monto, ayudará a Kimberly y a su familia a encontrar esperanza y seguridad mientras reconstruyen sus vidas. Gracias por considerar una donación para apoyarlos”, destacan los impulsores de la campaña.