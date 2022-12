Las fotos de Noelia Marzol a su salida de la clínica, tras dar a luz a su hija Alfonsina

escuchar

Noelia Marzol y su pareja, Ramiro Arias, se convirtieron en padres por segunda vez ante la llegada de Alfonsina, la segunda hija del matrimonio. Después de dar a luz este miércoles, la modelo recibió el alta de la clínica Otamendi y regresó a su hogar en compañía de su esposo y la recién nacida.

Los papás de la beba se mostraron felices a la salida del sanatorio y posaron emocionados para las cámaras junto a la pequeña. Tras el nacimiento, la bailarina había presentado a su hija en sociedad con una serie de posteos que compartió en las redes sociales.

Felices por el acontecimiento, Marzol y Arias también enseñaron a través de un video el momento en el que el primer hijo de ambos, Donatello, conoce a su hermanita. “ No puedo parar de llorar, ¡los amo tanto! ”, escribió primero la modelo y bailarina en la publicación. Y continuó: “Ya sé que se me ve un pezón, lo edité pero es inevitable. Así que tratemos de salir de ese lugar tonto, el video muestra otra cosa. ¡Sino me hubiera tomado el trabajo de maquillarme las ojeras al menos!”, reflexionó con humor.

Noelia Marzol, emocionada y radiante a su salida del sanatorio Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

En una serie de imágenes anteriores de esta misma semana, Marzol dio detalles del parto y mostró las primeras fotos de la familia. “¡Bienvenida Alfonsina, te amamos, gorda hermosa!”, escribió, y luego detalló: “37 semanas y 3.03 kg. Parto vaginal inolvidable, con el apoyo incondicional de Ramiro Arias. Te amo, amor, gracias por esta familia. Sos único”, expresó.

Los flamantes papás de la criatura, de regreso al hogar tras abandonar el sanatorio Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

El papá de la criatura también compartió un carrusel de imágenes en Instagram en las que se lo ve con el ambo celeste y la cofia en el pelo luego del parto de su pareja. En alguna, besa a su hija recién nacida, y en otra besa a Marzol. “Te estábamos esperando, Alfi. Bienvenida, hijita”, señaló y luego se refirió a su pareja: “ Párrafo aparte para vos, amor, Noelia Marzol . No encuentro palabras que puedan describir la admiración que te tengo. Estoy orgulloso de vos, es increíble la fuerza de voluntad que tenés. Gracias por estos hijos hermosos y esta familia. Te amo ”.

Noelia Marzol y Ramiro Arias también son madre y padre de Donatello, su hijo mayor Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

Cabe recordar que Marzol padeció algunos inconvenientes de salud previos al esperado momento de dar a luz a la pequeña. “Hay cuestiones naturales que se escapan a nosotros”, señaló en noviembre pasado a través de su cuenta de Instagram, donde informó a sus seguidores que se encontraba haciendo reposo.

Nació Alfonsina, la hija de Noelia Marzol y Ramiro Arias: las primeras fotos de la bebé Instagram: @noeliamarzolok

Más tarde, la bailarina se mantuvo ausente durante un tiempo de las redes sociales y alertó a sus mayores fans. “¡Los quiero! Un día no subí historias y ya especularon sobre el nacimiento de Alfi. Paso a contarles nuestra situación actual: no nació, pero bueno, mis hijos son ansiosos”, relató Marzol, junto a una foto en la que aparecía en la clínica junto a su esposo y abrazando su pancita, cada vez más grande.

La modelo y el futbolista se casaron en febrero del año pasado tras un par de años de noviazgo. En el programa Almorzando con Mirtha Legrand, la intérprete de Sex, viví tu experiencia, contó en una ocasión cómo conoció a su pareja y qué llegó a hacer para conquistarlo. “Hice todo lo que dije que no iba a hacer, mis principios los tiré a la basura. Él, en realidad, siempre me dijo que tenía conmigo como un enamoramiento a través de la pantalla... Y dijo: ‘voy a sacar entradas ahora que está haciendo una obra y tengo la posibilidad de tenerla frente a frente’. Sacó la entrada, vino con unos amigos y, al principio, me empezó a perseguir él. Después medio que yo lo traía para los cuadros. Yo hacía las escenas y cuando lo miré, dije: ‘este chiquitito’”, relató con humor.

En mayo de 2021, la bailarina y el deportista se convirtieron en padres de su primer hijo, Donatello, junto a quien ahora celebran que se agrandó la familia.

