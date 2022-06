Noelia Marzol está embarazada por segunda vez: mostró su pancita en LAM y reveló el nombre

En la tarde de este viernes, Ángel de Brito y sus panelistas de LAM (América TV) anunciaron el segundo embarazo de la bailarina y actriz, Noelia Marzol. La ex Minuto para Ganar vive uno de los mejores momentos de su vida junto a su familia, compuesta por su pareja Ramiro Arias y su hijo Donatello. Ahora se sumará otro bebé de quién ya saben el sexo y a quien ya le pusieron nombre.

Los integrantes de LAM jugaron al misterio durante el programa hasta que decidieron revelar la noticia de los dos embarazos. El primero, el de la modelo y actriz Cande Ruggeri, y el segundo, el de Noelia Marzol. Ángel de Brito aprovechó ambas noticias para sacar en un móvil en vivo con las protagonistas desde sus hogares.

Noelia Marzol

Cande Ruggeri aún no llegó a los tres meses de embarazo así que no pudo dar muchos más detalles. Sin embargo, la bailarina no escondió ninguna información y no solo anunció que será una nena sino que contó con alegría que se llamará Aflonsina.

“No sabemos cómo es que Ángel se entera de todo. Yo me hice el evatest y creo que él se enteró conmigo”, dijo la bailarina, quien se dio cuenta de que esperaba otro bebé por las náuseas que le generaban los perfumes de su pareja. “Aunque estuviera limpio o cuando se levantaba, todo los olores me parecían un un asco”, dijo sin tapujos en la boca.

Además, en el programa aprovechó la cámara para mostrarle a las panelistas cómo se veía su pancita y las panelistas de LAM le sugirieron a Candela y Noelia que aprovecharan para pedirle de todo a sus parejas. “Este es el momento de la extorción”, dijo de Brito y “que sea tu cadete”, manifestó Yanina Latorre.

Noelia Marzol le muestra su pancita a sus seguidores de Instagram instagram

Luego, Noelia Marzol hizo un vivo de Instagram en el que dio más detalles del embarazo. Algo fundamental para la actriz a la hora de elegir el nombre de la niña es que el diminutivo le gustara, por eso le pidió a sus seguidores que le dieran sugerencias para nombrar a Alfonsina. La diferencia de edad entre Donatello y Alfonsina será de poco más de un año. Sin embargo, los doctores le dieron un indicio de su próximo parto: “Donatello fue muy prematuro y los médicos me advirtieron que el segundo también”.

Noelia Marzol le salvó la vida a su hijo Donatello

Hace un mes atrás, antes de la segunda noticia de la pequeña Alfonsina, Noelia Marzol contó en las redes que vivió momentos de angustia porque su bebé se ahogaba con un cartón. La bailarina detalló cómo le realizó maniobras de primeros auxilios a su bebé. “Todavía no entiendo cómo resolví la secuencia con tanta templanza. Ya está todo controlado. Importantísimo hacer curso de primeros auxilios”, escribió en una historia de Instagram.

Noelia Marzol anunció su segundo embarazo junto a su pareja Ramiro Arias instagram

“Creo que fue un pedacito de cartón. Al ser algo blando es menos grave que un objeto contundente, me parece”, continuó. “Percibí que se ahogaba, lo puse boca abajo sobre el antebrazo y le golpeé la espaldita. Le soplé la cara y repetí la misma secuencia un par de veces hasta que terminó vomitando, lo cual hizo que se le despeje la garganta”. Y concluyó: “No soy experta, pero haber leído e instruirme un poco me ayudó”-