Las fotos del cumpleaños de Gina, la hija de Emilia Attias y el Turco Naim: pizzas caseras y taller de cerámica

Gina, la hija de Emilia Attias y el Turco Naim, cumplió 9 años y lo celebró con un original festejo. Su mamá organizó un encuentro especialmente pensado para la niña y sus amigas, donde no faltaron los juegos y una propuesta artesanal que combinó cerámica y cocina casera.

El festejo tuvo lugar luego del horario escolar y las invitadas fueron recibidas con un cartel de bienvenida rodeado de globos y una estética romántica que marcó el tono del evento. La ambientación incluyó manteles blancos, flores y sillas de mimbre.

La merienda fue uno de los momentos más esperados de la tarde. Sobre una gran mesa, las niñas compartieron medialunas, brownies, sándwiches y facturas rellenas. También hubo vajilla temática que incluía platos en forma de estrella.

El ambiente relajado ayudó a que las niñas disfrutaran de las actividades especiales preparadas para ellas, como un taller de cerámica en el que cada invitada pudo modelar y pintar su propia pieza, que luego se llevaron como recuerdo del cumpleaños. Tras la cerámica llegó el turno de cocinar. Las invitadas se colocaron delantales y crearon sus propias pizzas caseras con sus ingredientes favoritos.

A través de las redes sociales, Attias compartió imágenes del festejo y un emotivo mensaje dedicado a su hija. “Feliz cumple pichona de mi vida, no me dan las palabras para expresar el amor que siento por vos. Verte feliz es el norte de mi vida”, escribió junto a las postales del evento.

En las fotografías se la vio a Emilia abrazando a Gina, ambas sonrientes, y también se aprecian los detalles de los momentos de diversión de su hija junto a sus amigas.

La separación del Turco Naim

La separación de Emilia Attias y el Turco Naim fue una de las más sonadas del año pasado. Tras veinte años de relación, los actores decidieron tomar caminos diferentes y, meses después de la ruptura, la actriz habló sobre el impacto que los cambios en la familia tuvieron en la vida de su hija.

En diálogo con el programa Implacables (elnueve), Attias se refería en noviembre de 2024 a la intención de la expareja de mantener el foco en la crianza compartida de la pequeña. “Estamos tratando de hacer lo mejor posible por ella”, afirmaba.

Attias también mencionaba que, pese a las dificultades, tanto ella como su ex buscaban mantener una dinámica familiar estable. “Creo que va a ser algo itinerante, que después las cosas se van a acercar un poco más, pero el tiempo lo dirá. Iremos sobrellevándolo de la manera más armoniosa posible”, expresaba.

Según explicaba, tanto ella como su ex pareja están en contacto permanente por cuestiones relacionadas con su hija y mantienen una relación cordial, con prioridad en acompañar el crecimiento de Gina con amor y estabilidad emocional.

Durante la entrevista, Attias también llegó a reflexionar sobre el final de su historia con Naim. “Creo que de lo que fue me quedo con lo positivo, que fue un montón. Lo celebro, lo disfruto y nunca fue tiempo perdido, lo que vivimos”, sostuvo.

La actriz enfatizó que no sentía que la separación hubiese sido un fracaso, sino una etapa que concluyó. “Es sano contar que está bueno poder mirarlo desde ese lugar, no tomarlo como un fracaso, sino como un período que terminó y ahora es otro período”, señaló.

Asimismo, se refirió a la repercusión mediática que tuvo la noticia de su ruptura. “No elegimos que se hiciera pública ni que tomara tanta relevancia. Es muy doloroso, no es algo cómodo. No considero que esté bien tampoco, pero entiendo que es algo natural de nuestra profesión”, aclaraba.