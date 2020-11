"Hay un dolor inmenso y esperemos que todo se ordene. Ellas se van a encargar de hablar", dijo Brancatelli, luego de reunirse con Claudia Villafañe y sus hijas Crédito: Gerardo Viercovich

Diego Brancatelli fue otra de las personalidades del mundo del periodismo y el deporte que se acercó temprano al velatorio de Diego Armando Maradona, en la Casa Rosada. Muy acongojado, el panelista de Intratables se detuvo a dar sus impresiones después de brindarle su último adiós al astro, que murió el miércoles por un paro cardiorrespiratorio, a los 60 años.

"Lo quería de una manera leal, incondicional y desinteresada, que es lo que hablaba recién con Claudia [Villafañe]. Estoy tranquilo porque lo disfruté en vida y pude decírselo en vida y abrazarlo en los momentos en que estuve con él. Lo más importante es eso". Al ser consultado sobre cómo estaba la familia de Maradona, contestó: "Hay un dolor inmenso y esperemos que todo se ordene. Ellas se van a encargar de hablar".

Además, Brancatelli, quien contó que se enteró de la muerte del crack por un llamado por teléfono mientras estaba almorzando con amigos, reveló cómo empezó su vínculo: "El primer recuerdo de cercanía fue un cumpleaños. Yo estaba en la radio con Santiago Del Moro y me llamó para saludar al aire. Ahí fue el primer contacto. Después viajé, fui a Dubai a verlo. Estuvo a través de un video -porque estaba lejos- en mi casamiento. Me mandó un saludo para el nacimiento de mi hijo, para otro cumpleaños. Siempre hacía llegar su mensaje de apoyo, en lo político también".

Y agregó: "Se fue un distinto, un ser humano imperfecto pero que estaba muy lejos de ser una persona como todos nosotros, era de otro planeta. Era mucho más que un jugador de fútbol".

Por último, sobre lo que más va a extrañar de Maradona, destacó: "Su inteligencia para responder, su inteligencia para opinar, porque lo usaban (esa es la palabra) para todo. Y ha dejado frases que van a quedar en un libro de historia. Vamos a extrañar su frescura, sus locuras, su magia, todo".

Tití Fernández también se acercó a los medios y habló de la fraternal relación que lo unía al Diez. El periodista deportivo, que llegó a la Casa Rosada cerca de las 10 de la mañana e ingresó al hall donde estaba siendo velado el Diez junto a su mujer, Norita, contó cómo se encontraba su familia en este duro momento.

"Ahí está la familia, son fuertes, ahí está Dalma, Gianinna, Claudia. Están mal, pero no sabés lo lindo que es ver a la gente del otro lado, la gente que vino a demostrarle el cariño a Diego, eso es espectacular, eso les levanta el ánimo", detalló Tití a LA NACION.

Sobre su relación con Maradona, expresó: "Tenía una relación muy afectuosa. Yo le respeté mucho y él me respetó mucho. Él me dio los mejores momentos periodísticos de mi vida, a mí me los dio el mejor jugador de la historia mundial. Diego va a durar toda la vida, por todo lo que nos dejó". Y agregó: "Me dicen que la cola de gente es infinita. Las muestras de afecto, no hay quien no grite, hay una montaña de camisetas, de flores. No hay nadie que no esté triste porque se murió Maradona. Fue el pasaporte más importante que tuvimos los argentinos durante mucho tiempo, cuando se nos complicaba decías: 'Argentina, Maradona' y te abrían las puertas. Fue un monstruo".

