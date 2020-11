Marcelo Tinelli fue de los primeros en acercarse a despedir a Diego Maradona Fuente: Archivo

Desde bien temprano la Casa Rosada es el escenario del último adiós más inesperado para los argentinos que, de alguna manera, creían que Diego Armando Maradona era inmortal. A cajón cerrado, cubierto de banderas y con las camisetas de la Selección Argentina y de Boca Junior, el cuerpo de Maradona es honrado por miles de personas que se acercan a la Plaza de Mayo para rendirle tributo y confirmar que él, el Pelusa, fue, es y será el mayor ídolo popular del país. El ambiente es de cancha, hay cánticos, banderas y hubo bombos y bengalas en la madrugada. Durante la primera mañana empezaron a salir, de a poco, algunos de los familiares que durante la madrugada pudieron despedirse de forma íntima. Entre ellos, la hermana mayor de El Diez, Ana María.

Adentro de la sede del Poder Ejecutivo, su exesposa, Claudia Villafañe, y dos de sus hijas, Dalma y Gianinna siguen la vigilia que empezó pasada la 1 de la mañana. Ellas fueron las primeras en llegar y, seguramente, serán las últimas en salir. Tienen reservado el espacio más cercano al féretro frente a la capilla ardiente que se montó en el primer hall de ingreso. También se encuentra en el lugar otra de las mujeres que fue parte de su vida: Verónica Ojeda, que está junto al más chico de sus herederos, Dieguito Fernando. Durante la noche dijeron presente a la ceremonia privada a cajón abierto que tuvo lugar en el salón de los Pueblos Originarios un grupo de invitados autorizados por su familia. Entre ellos: Guillermo Cóppola, varios jugadores de la Selección del 86, Claudio "Chiqui" Tapia, Oscar Ruggeri, Javier Mascherano, Martín Palermo y Carlos Tevez. También, otros allegados al futbolista como Marcelo Tinelli, quien expresó su pesar con una foto y fraternales palabras en las redes sociales, pudo despedirse a puertas cerradas y acompañar a la familia.

A las 6 de la mañana, se dio acceso al público en general. Uno de los primeros en llegar fue Luciano Pereyra, quien es muy cercano a Villafañe y a sus hijas. Pasadas las 9.30, Fernando Burlando, abogado de Villafañe entró a la Casa Rosada, sin hacer declaraciones a la prensa. En tanto, Matías Morla, quien representaba al Diez, anunció mediante un comunicado que no estaría en el velorio ya que él se había despedido en vida.

El hermetismo de la familia

Mariano Iúdica, muy conmovido al llegar al velatorio de Maradona Crédito: Gerardo Viercovich

Una de las que no pudo ingresar fue Rocío Oliva, quien se retiró de la Plaza de Mayo muy enojada, después de asegurar que había sido Villafañe quien no había permitido que entrara. Quienes sí tuvieron la oportunidad de mostrar su cariño por el máximo jugador de fútbol de la historia fueron Nito Artaza y Cecilia Milone -la pareja llegó en autos separados y el conductor Mariano Iúdica. También se acercaron el ministro de Turismo, Matías Lammens y el ministro de Salud, Ginés González García. En tanto, la psiquiatra personal de Maradona, Agustina Cosachov, se detuvo al llegar y dijo, antes de seguir su camino dijo a este medio: "Es un momento malo, es un momento complicado. Me siento mal". El periodista deportivo Tití Fernández y su mujer, Norita, y Diego Brancatelli, con la camiseta de Napoli en mano, siguieron de largo e ingresaron al recinto sin detenerse.

Un poco antes de las 11 de la mañana, un sonido se impuso desde el cielo: era el helicóptero que trasladaba al presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien saludó y siguió su camino para honrar al Diez con una camiseta de su equipo, Argentino Juniors. Al tiempo que se arrimaron varios de los integrantes del primer club del Pelusa, Cebollitas.

"Son fuertes y la gente les levanta el ánimo"

Tití Fernández habló sobre cómo están Villafañe y sus hijas, Dalma y Gianinna Crédito: Gerardo Viercovich

En diálogo con LA NACION, el periodista Tití Fernández, después de saludar a la familia, contó cómo estaban Claudia Villafañe y sus hijas, Dalma y Gianinna: "Son fuertes, ahí están Dalma, Gianinna, Claudia. Están mal, pero no sabés lo lindo que es ver a la gente del otro lado, la gente que vino a demostrarle el cariño a Diego, eso es espectacular, eso les levanta el ánimo".

Además el periodista deportivo habló de lo que significó El Diez en su vida y en el mundo: "Yo le respeté mucho y él me respetó mucho. Diego va a durar toda la vida, por todo lo que nos dio". Y agregó: "Me dicen que la cola de gente es infinita. Las muestras de afecto, no hay quien no grite, hay una montaña de camisetas, de flores. No hay nadie que no esté triste porque se murió Maradona. Fue el pasaporte más importante que tuvimos los argentinos durante mucho tiempo, cuando se nos complicaba decías: `Maradona´ y te abrían las puertas. Fue un monstruo".

Si bien son pocas las figuras conocidas que desfilaron por ahora por la Casa Rosada para darle el último adiós al Diez. No pasa lo mismo con los fanáticos que llenan la plaza y muestran en cada una de sus facciones marcas de tristeza y admiración. "Olé, olé, olé, Diego, Diego", se escucha en una de las jornadas más tristes de la historia reciente. Hay lágrimas en cada una de las personas que atestiguan que lo que se dice es verdad: Dios ha muerto.

