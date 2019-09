Luego del fallecimiento de su esposo, Gabriel Fernández, la querida actriz se quebró al hablar con la prensa y preocupó a sus fans Crédito: Redes sociales

El domingo, María Antonieta de las Nieves, querida actriz que interpretó a La Chilindrina en El Chavo del Ocho, sufrió un duro golpe: la muerte de su marido y compañero de los últimos 48 años, Gabriel Fernández.

La triste noticia fue confirmada por el medio mexicano Excelsior, que informó que la pareja de la actriz y padre de sus hijos, Verónica y Gabriel, falleció a los 85 años tras haber sido hospitalizado en varias ocasiones en los últimos meses por una neumonía recurrente. Por otro lado, Fernández también sufrió un ataque cardíaco y debió ser sometido a una operación, por lo cual su salud se encontraba debilitada.

Según sus propias palabras, De las Nieves decidió hablar brevemente con la prensa "por el cariño" que le han dado en esta difícil etapa, y sus declaraciones generaron una inmediata preocupación. "He pasado muchos días dándole vueltas al asunto, pensando qué podía decirles. Hoy mi vida ha dado un cambio total, el amor de mi vida se me fue y no sé qué más puedo hacer", dijo, visiblemente quebrada.

"Tengo que pensar muy bien qué es lo que voy a hacer, para qué voy a vivir...si quiero seguir viviendo o no quiero seguir viviendo, si me voy o no al extranjero", añadió la artista de 68 años, muy abatida por la pérdida. Momentos antes de despedirse de los numerosos periodistas que aguardaban sus palabras, la actriz contó que próximamente dará "más detalles" de lo que hará en una conferencia de prensa internacional.

Recordemos que al conocerse la noticia del fallecimiento de Fernández, sus compañeros de El Chavo, Carlos Villagran y Édgar Vivar le brindaron su apoyo a "La Chilindrina" en las redes. "¡Toni querida! Hoy Gabo finalmente descansa. Entiendo tu dolor, lo comparto y hago votos para que la resignación llegue. Eres fuerte y te quiero. Siempre nos queda la esperanza", escribió en su cuenta de Twitter el actor que personificó a Ñoño y el Señor Barriga.