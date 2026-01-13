Apareció otra tercera en discordia entre Luciano Castro y Griselda Siciliani

Luciano Castro y Griselda Siciliani se encuentran en una profunda crisis de pareja luego de la reciente confirmación de la infidelidad del actor. A días de darse a conocer la información, salió a la luz que ese no sería el único engaño, ya que también habría tenido un fugaz vínculo con una empresaria, a quien le envió fotos íntimas que ahora fueron ofrecidas a diferentes periodistas de espectáculos a cambio de U$S10.000.

Esta información fue revelada por el periodista Guido Zaffora en el programa televisivo DDM (América TV), donde comenzó por jugar con el misterio alrededor de la tercera en discordia entre Castro y Siciliani. “Es inminente, una nueva persona, una nueva mujer que tuvo un vínculo con Luciano Castro en los últimos meses. Y la historia tiene nombre y apellido. Solamente voy a decir el nombre. Esta chica se llama Valeria. Tuvo un vínculo con Luciano. Fue pasajero, fue fugaz, pero obviamente fue en el medio de la pareja con Griselda. Los protagonistas están al tanto de esta historia”, comenzó por expresar el panelista.

En cuanto a los detalles de la mujer, Zaffora contó: “¿Quién es Valeria? Valeria es la dueña de una casa que fue la locación donde grabaron una publicidad que Luciano Castro protagonizó de antialérgicos. Valeria y Luciano se conocen durante las grabaciones de esta publicidad. Se conocen, imaginate, obviamente uno va a grabar una publicidad, tenés el motorhome, tenés un montón de técnicos, gente que está laburando, son una o dos jornadas, no más, no es que es muy extenso. Bueno, se conocen. Esta chica tiene un gran pasar económico. No es una chica oportunista. Es dueña de una marca de ropa. Y es dueña de una marca de cremas para la mujer. Es decir, es emprendedora”. Así, buscó dejar en claro que no se trata de una situación en búsqueda de fama.

Guido Zaffora contó los detalles sobre la nueva tercera en discordia

“Después de grabar la publicidad, finalmente se encontraron Valeria y Luciano luego de insistentes mensajes de WhatsApp. Empieza a mandar audios insistentes, subidos de tono, Valeria respondía, estoy hablando de una relación consensuada entre dos. Valeria mandó todo a un grupo de amigas en WhatsApp y hay una persona que se empezó a comunicar con periodistas del rubro del mundo del espectáculo y le dijo, ‘yo te doy el material, pero son u$s10.000’. Lo que me cuentan es que Valeria quiere hablar, quiere contar su experiencia”, continuó el periodista de espectáculos.

Luciano Castro volvió a quedar expuesto por sus mensajes subidos de tono

Con respecto a esta forma de vincularse, Guido Zaffora agregó: “También hablé con Sabrina hoy. Y lo que Sabrina me contaba es que ella ya vivió todo esto y ella recibía, estando con Luciano, muchos mensajes en Instagram contándole algunas desprolijidades. Y ella, como lo bancaba a Luciano y demás, no hacía caso. Ella no quería leer los mensajes”. Pero eso no fue lo único, sino que el panelista de DDM directamente decidió “exponerlo”. “El modus operandi del actor, si me permiten utilizar esa palabra, él le dice a sus conquistas que está separado”, concluyó.

Las polémicas de Luciano Castro para conquistar mujeres

De igual manera, este mismo periodista aseguró que la relación amorosa entre el actor y la actriz todavía se mantiene en pie: “Yo la data que tengo, la data que tengo ahora, es que no están separados, pero la crisis es fuerte. La crisis es fuerte por toda esta situación este merodeo y este manoseo de Luciano Castro frente a ella. Griselda se entera por Luciano”. Así, el propio protagonista del escándalo habría sido quien se encargó de dar a conocer qué ocurrió a su pareja.

Hay mucho misterio alrededor del estado de la relación entre Castro y Siciliani

Para finalizar, el abogado notario Mariano Yezze explicó: “Lo que acá yo veo es el revoleo de audios y de fotos, muy gratuitamente, a un amigo, esto, lo otro, que también es un delito menor, pero es un delito. Yo soy el damnificado, le inicio una causa penal a todos”. Con estas palabras, adelantó que Luciano Castro tendría las de ganar si finalmente decide ir contra esta mujer y sus amigas.

En último lugar, Guido Zaffora buscó defender a Luciano Castro por los ataques que recibió en los últimos días: “Hoy la verdad a Luciano le están haciendo mucho bullying, más allá de que sea responsable o no. Ya hay tazas con ‘Buen día, guapa’. Hay videos de Luciano en la playa con todo el audio. Digo, también agarraron estos audios para de alguna manera reírse de Luciano”.