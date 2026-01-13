La drástica decisión que tomaron Luciano Castro y Griselda Siciliani tras el escándalo

El escándalo de los audios filtrados de Luciano Castro, que sumió en una profunda crisis su relación con Griselda Siciliani, tuvo un nuevo episodio que indicaría el final de la pareja. Este martes, la tensión se hizo evidente cuando ambos artistas se dejaron de seguir mutuamente en Instagram, luego de que trascendiera que hay nuevo material del actor con otra mujer, que se suma al publicado con la joven de Madrid que desató todo este alboroto mediático.

Los actores se dejaron de seguir en Instagram

Marina Calabró, en el programa DDM (América TV), reveló hoy que allegados a la pareja aseguraron que la situación entre ellos se volvió “prácticamente insalvable”. “Lo que me escriben es que lo que hasta ayer al mediodía era una crisis remontable, después de que Griselda se enteró de la historia que está contando Guido (el nuevo material), se convirtió en una crisis prácticamente insalvable”, aseguró la periodista.

Según sus fuentes, hubo una nueva charla entre la pareja y allí es que se dio la ruptura definitiva y por eso se dejaron de seguir en las redes sociales. “Existió una nueva charla entre Luciano y Griselda a partir de la aparición de este nuevo nombre y de esta nueva historia. Luciano le tuvo que blanquear la situación que estás contando y blanquear la existencia de este material a Griselda”, precisó Calabró y contó que la actriz de Envidiosa “está devastada” con esta nueva información.

La pareja parecía muy consolidada hasta la publicación de los audios de Castro (Foto: @lucianocastrook)

Los hechos se precipitaron tras la difusión de una serie de audios “comprometedores” que Luciano Castro le envió a una mesera de origen danés durante una estadía en España. Este suceso, que rápidamente tomó estado público y se viralizó, puso a la pareja en el ojo de la tormenta mediática y generó una fuerte repercusión en el ámbito artístico y entre sus seguidores. La filtración marcó un antes y un después en el vínculo, impactando directamente en la dinámica de la relación.

Luciano Castro, visiblemente afectado por la magnitud del escándalo, rompió el silencio este lunes desde las playas de Mar del Plata, donde se mostró públicamente “arrepentido” por su accionar. Ante las cámaras del programa Puro Show (eltrece), el reconocido galán expresó: “Lo que estoy atravesando es vergüenza absoluta y una tristeza que cada día es más aguda y más grande”. Además, hizo especial hincapié en el dolor que le causó haber defraudado a su pareja. “Me angustia haber desilusionado a la persona que más amé y amo en mi vida”, lanzó.

Por su parte, Griselda Siciliani también se refirió hace unos días al presente de su relación en el ciclo televisivo Mañana con Moria (eltrece). La actriz, en un intento por contextualizar y aclarar la postura oficial de la pareja frente a los crecientes rumores de engaño que circulaban, separó los conflictos generados por la exposición mediática de la verdadera realidad de su vínculo afectivo con Castro.

“Luciano es un otro, otra persona que tiene su intimidad”, enfatizó y agregó: “Yo sé perfectamente quién es Luciano. Lo conozco hace 20 años, sé quién es y lo elijo así”. La actriz fue sincera y directa y afirmó que la exposición mediática le dio “fiaca” y destacó que no le hubiese gustado no escuchar ese audio de su pareja porque ”es un meme”. Ahora con las nuevas revelaciones, todo indicaría que la pareja terminó y que no se elegirían en este contexto.