Marcela Tinayre se quebró en vivo al recordar a Marcos Gastaldi a casi un año de su muerte

Marcela Tinayre estuvo invitada a A la Barbarrosa el nuevo programa que conduce Georgina Barbarrosa en la pantalla de Telefe y recordó a su exmarido Marcos Gastaldi quién falleció en 2019. La hija de Mirtha Legrand se emocionó hasta las lágrimas al relatar como fueron sus últimos momentos con el padre de su hijo Rocco y la emotiva carta que le dejó antes de morir.

Marcos Gastaldi falleció el 19 de julio de 2021 tras batallar contra el Parkinson y unos días antes estuvo internado por una infección. En reiteradas ocasiones, Marcela habló de la muerte de quien fue su marido y padre de su hijo Rocco. “Mi recuerdo siempre por los buenos momentos vividos juntos y por ese amor”, escribió en su cuenta de Instagram. A pocos días de que se cumpla el primer aniversario, la conductora reveló como fueron los últimos momentos.

Marcos Gastaldi falleció el 19 de julio de 2021 tras una larga batalla contra el Parkinson Archivo

“Tengo una excelente relación con todos los hijos. Fueron 21 años que estuvimos juntos”, sostuvo Marcela. Reveló que ese día estaba en la casa de Valeria con sus nietos para comer un asado y le dijeron que llamó la asistente para avisar que Marcos no se sentía bien. “Llamo a la asistente y escucho la respiración rara. Dejé todo y me fui rajando a donde estaba”, recordó.

Al llegar se encontró con dos ambulancias en el lugar. “Sentí que él estaba ahogado, entonces lo abrazo, me tiro encima. Y él me decía algo que yo no le entendía”, contó. Por su parte, el médico que estaba con ellos le explicó que estaban sin oxígeno y que debían llevarlo al sanatorio. Con lágrimas en los ojos, la madre de Juana Viale se dispuso a contar como fueron esos intensos momentos al lado de su exmarido.

Marcela Tinayre reveló la emotiva carta que le dejó Marcos Gastaldi antes de morir

“Yo iba caminando de la mano con él al lado de la ambulancia y lo tapaba porque estaba fresco”, recordó. En ese momento podría hacer el trayecto hasta el sanatorio con él así que debía seguirlos con el auto. Llena de emoción, Marcela describió cómo fueron esos segundos antes del traslado. “Él iba con los ojos cerrados y cuando va a subir a la ambulancia, Marcos abrió los ojos, me miró y miró al cielo”.

Marcos falleció el domingo 19 de julio de 2021 y Marcela no pudo despedirlo por los protocolos sanitarios por Covid-19 que regían en ese momento. Sin embargo, le contó a Georgina el descubrimiento que hizo tras la partida del padre de su hijo Rocco. “A la semana encuentro una tarjeta en casa que dice ‘amor mío, antes de morir te voy a mirar y voy a mirar al cielo’. Todo estaba escrito”, sostuvo Marcela colmada de emoción.

Marcela encontró una carta de Marcos que decía: "Amor mío, antes de morir te voy a mirar y voy a mirar al cielo" Instagram

A su vez, la hija de Mirtha reveló que “Marcos le tenía terror a la muerte” y ella le hacía chistes, le llevaba alegría y le decía que “no se iba a morir”. Ahí mismo trató de descifrar esas últimas palabras de su exmarido antes de verlo por última vez. “Yo creo que me dijo ‘tengo miedo de morirme, hacé algo’”, remarcó.

Marcela contó que una semana después recibió una llamada del sanatorio para avisarle que había fallecido y que toda la familia se mantuvo muy unida. “Fue muy emocionante lo que pasó con Rocco y lo que hizo Nacho fue muy conmovedor, le escribió a Marcos ‘andá tranquilo que yo te lo cuido’”, indicó y recordó el doloroso momento que vivieron los familiares y amigos al no poder despedirse debido a las restricciones de la cuarentena.