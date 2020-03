Las tiernas preguntas del hijo de René Pérez y Soledad Fandiño al Presidente

El pequeño Milo le preguntó a Alberto Fernández por el fútbol y el lavado de manos

30 de marzo de 2020 • 19:44

Sobre el final de la entrevista que este lunes mantuvieron por Instagram el presidente Alberto Fernández y el cantante portorriqueño René Pérez , el exlíder de Calle 13 le mostró al primer mandatario argentino el video con las dos preguntas de su hijo Milo.

Preocupado por el coronavirus , el pequeño de 7 años, fruto de la relación que Residente tuvo con la actriz argentina Soledad Fandiño , quiso saber si había fútbol y si cantaba alguna canción cuando se lavaba las manos. Con mucha naturalidad y ternura, a través de un video Milo le cuenta a Fernández que para lavarse las manos, en lugar de cantar el feliz cumpleaños, él prefiere contar. "Porque me da vergüenza cantar el cumpleaños feliz. Usted se lava las manos contando o cantando el cumpleaños feliz?", comentó el pequeño y, luego de mostrar cómo se lava las manos, remató: "¿Lo hago bien o mal?"

"Un encanto, te felicito por el hijo que tenés", comentó en primer lugar Alberto Fernández, para proseguir luego con las correspondientes respuestas. "No tenemos fútbol Milo. Está suspendido por la misma razón que no podemos escuchar a tu papá cantar en los estadios. Es una época en la que tenemos que quedarnos en nuestras casas. Yo canto 'La balsa', una canción de rock nacional que a mí me gusta. Y cuando no tenés jabón cerca te ponés un poquito de alcohol y estamos bien cuidados. Lo más importante es que te quedes en tu casa. Hacele mucho caso a tu papi", redondeó el presidente y enseguida René agregó: "y a la madre, que también lo cuida".

Hasta un mes atrás, ni René ni Soledad habían subido imágenes a las redes sociales de su hijo Milo. Pero todo cambió con el nuevo video del ex Calle 13, "René", en el que su pequeño es uno de los protagonistas. . Días después de la publicación del videoclip, de neto corte autobiográfico, Fandiño posteó en su cuenta de Instagram una tierna imagen junto a su niño.