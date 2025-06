Quién es el nuevo novio de Camila Morrone, luego de su relación con Leonardo DiCaprio

Desde septiembre de 2022, cuando su relación con Leonardo DiCaprio terminó, Camila Morrone no presentó una pareja de forma oficial. Ahora, la actriz y modelo argentina decidió terminar con el misterio: blanqueó primero su romance con Cole Bennett en sus redes sociales y luego se dejó ver junto a su nuevo amor muy acaramelada por las calles de Nueva York. ¿Quién es el hombre que conquistó el corazón de la estrella de raíces argentinas?

Camila Morrone y Cole Bennett luego de una cena íntima en Altro Paradiso, en Nueva York Backgrid/The Grosby Group

Un amor afianzado

La relación entre Morrone y Bennet, de 29 años, no es nueva. La primera vez que se los vio juntos fue en julio de 2024 en una doble cita con el actor Austin Butler y una de sus amigas más cercanas de la industria: Kaia Gerber. Las modelos disfrutaron, en ese momento, una cena en el SoHo de Nueva York y aunque no hubo besos ni abrazos, los rumores sobre una relación comenzaron a circular con fuerza.

La doble cita de Camila Morrone y Cole Bennett con Austin Butler y Kaia Gerber JWNY - Backgrid/The Grosby Group

Camila Morrone y el posteo en donde habló de "su hombre" Cole Bennett

Un año después, Morrone hizo uso de sus redes sociales para confirmar su amor: Bennett celebró su cumpleaños número 29 el 14 de mayo y ella compartió una tierna foto de él, en donde lo llamó “bebé”. Unos días después, en una serie de fotos de una escapada a la playa con Suki Waterhouse y Bennett, se refirió a él como “su hombre” y sumó su imagen a algunas de las divertidas postales. “Te ves hermosa como siempre. Suki y yo parecemos hermanos”, comentó con mucho humor él en el posteo.

El fin de semana, la pareja terminó de dejar en claro que están juntos con una cita romántica en Nueva York. El viernes por la noche, disfrutaron de una cena íntima en el famoso restaurante Altro Paradiso. Los tortolitos se sentaron al aire libre y frente a los ojos de todos los curiosos se mimaron y se dejaron ver felices. Luego, entre risas, besos y gestos cómplices, caminaron por la calle sin poder separarse ni un minuto.

Camila Morrone y Cole Bennett, enamorados en Nueva York Backgrid/The Grosby Group

La pareja se dejó ver cómplice y muy acaramelada Backgrid/The Grosby Group

Lejos de esconderse, Camila Morrone y Cole Bennett dejaron en claro que están enamorados Backgrid/The Grosby Group

Morrone eligió para la velada un look informal: un pantalón blanco ancho, un top negro, un sweater beige y zapatillas urbanas. Además, llevaba el pelo acomodado en dos trenzas y lentes de sol. Bennett, por su parte, optó por una estética skater con un buzo de capucha con estampa y una gorra que se sacó a la hora de la cena.

¿Quién es el hombre que se quedó con el corazón de Morrone?

Cole Bennet no es un desconocido en la industria del espectáculo: el joven oriundo de Illinois es director y productor de videos musicales y fundador de Lyrical Lemonade, una compañía multimedia que nació en forma de blog cuando todavía era estudiante secundario. Con un pasado autodidacta y mucho trabajo en su haber, impulsó la carrera de varias figuras actuales del hip-hop y logró hacerse un lugar dentro del medio. Hoy trabaja para Eminem, Jack Harlow y Juice WRLD.

La carrera de Bennett también incluye varias producciones audiovisuales, entre las que se destacan The Culture: A Chicago Hip Hop Documentary (2016), Jack Harlow & Dave: Stop Giving Me Advice (2023) y Eminem: Doomsday 2 (2024). A principios de este año, lanzó su primer álbum de estudio, All Is Yellow. En relación a su vida personal, la revista ¡Hola! publicó que tuvo una relación fugaz con Gigi Hadid, otra ex de DiCaprio, en agosto del 2023.

La relación que la puso en el centro de la escena

Leonardo Di Caprio y Camila Morrone en la entrega de los Oscar en 2020 Archivo

Durante mucho tiempo, Morrone fue conocida como “la novia de Leonardo DiCaprio”. Camila y DiCaprio se separaron en septiembre de 2022, luego de cuatro años juntos. No hubo comunicado oficial de la ruptura y ninguno de los dos salió a dar declaraciones al respecto: alcanzó con los paseos de ella con amigas o las vacaciones de él con su madre y sus amigos por el Mediterráneo para ratificar las sospechas de una fuerte crisis entre ellos.

El inicio de la relación también fue en silencio: el protagonista de Titanic fue vinculado por primera vez con la hija de Lucila Polak en enero de 2018 durante un viaje a Aspen, Colorado. Sin embargo, la relación se oficializó dos años después cuando se sentaron juntos en los premios Oscar.