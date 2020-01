La bailarina arremetió contra Antonio Gasalla por sus dichos sobre el escenario, algo similar de lo que le pasó a ella con Laurita Fernández y Nico Cabré

Recién empezó la temporada de verano y la lista de los enemigos de Antonio Gasalla crece a diario. Esta vez, la que se sumó a la polémica fue Laura Fidalgo, que está furiosa con el humorista por sus burlas arriba del escenario.

Desde Mar del Plata, la actriz de El show del cuerno pasó por el móvil de Intrusos e hizo referencia a los dichos del humorista, quien en su obra la trató de "pelot..." y se alegró de que "no baile más". "Es muy agresivo de su parte si dijo eso. Me parece una falta de principios, es horrible. Hablé con Marcelo Polino y medio que me lo dibujó. No puedo hablar porque no lo fui a ver, pero me gustaría mandar un escribano para que grabe esa parte", expresó enojada.

Sin entender de donde viene su mala onda, Fidalgo advirtió: "Yo tenía muy buena relación con él, venía a todos los espectáculos que hacía con Pinti en el Maipo. Hemos ido a comer, me ha venido a saludar al escenario. Siempre tuvimos buena onda, no sé qué le estará pasando. Jugar con la salud o algún tipo de discapacidad ya no es humor. Le diría que lo saque si me lastima".

Jugar con la salud o algún tipo de discapacidad ya no es humor

Tras asegurar que le parece una falta de respeto que el capocómico se burle de un problema de salud (tiene ambas rodillas operadas por ligamentos cruzados), la bailarina contó el difícil momento que tuvo que atravesar tras su accidente, al caerse de un truco, en 2014. "Vengo de años muy malos. Primero, el accidente en un truco. Luego, los problemas de salud con mi papá. Y hace un año me caí de una bicicleta en Miami y me tuve que operar de la otra rodilla", confesó al tiempo que aseguró que estaba un poco alejada del medio: "Estoy apostando más a lo personal, al amor, a la familia".

"Hace seis años que no bailo. Tengo las dos piernas operadas y todavía no puedo girar, saltar ni flexionar. El 'Bailando' me hizo volver a mi eje, volver a conectarme con mi esencia de la danza. Me ayudó mucho emocionalmente. Esto lo puede entender un deportista de alto rendimiento. Espiritualmente tengo 20 años para bailar pero no me dan las piernas", reflexionó conmovida.

El enojo de Nico Cabré

Con Ana Acosta, Marta González y Emilia Mazer, Laura Fidalgo se animó a mostrar sus dotes de actriz y hacer temporada de teatro en Mar del Plata. Sin embargo, hace unos días estalló un escándalo en torno a su guion, en el que se refiere a Nicolás Cabré como un hombre infiel. Esto despertó el enojo del actor y principalmente de su pareja, Laurita Fernández, quién minutos antes salió a contestarle desde el mismo móvil.

Sin ánimo de confrontar ni seguir con la polémica, Fidalgo decidió sacar esa parte del guion, ya que su intención no es herir a nadie. "No me interesa confrontar con nadie. Esta obra la venían haciendo las chicas hace un año y ya estaba escrito en el guion lo de Nico y no pasó nada. Cuando me llegó el guion lo dije naturalmente", explicó la actriz al respecto.

"Cuando me enteré que se enojó, automáticamente lo saqué. A Nico no lo conozco pero lo respeto mucho como actor. Lo saqué porque no me gusta tener inconvenientes con colegas. A mi quizá también me molestaría que me lo hicieran", reflexionó.

La palabra de Laurita Fernández

Antes de su entrevista, Laurita Fernández estuvo en el móvil de Intrusos y se refirió a los dichos de Fidalgo sobre el escenario. "Me sorprendió viniendo de Laura (Fidalgo) porque conozco su carrera. A mí no me afecta pero no creo que le guste que se lo hagan a ella", lanzó con cierta ironía la novia de Cabré.

"Si a mí me dan un texto hablando mal de alguien y no estoy de acuerdo en decirlo me pongo firme y no lo hago. No entiendo por qué dice algo de alguien que no conoce", agregó enojada. Y enseguida aclaró que Cabré no se enojó por esto. "A Nico no le importó. El no reniega de su pasado. A mí no me molesta que se hable de eso. Sí pienso que hoy hay luz verde para decir cualquier cosa de cualquiera y eso no me parece bien", concluyó molesta.