Laura Laprida contó que tiene carcinomas de piel y lanzó un fuerte mensaje para concientizar

La actriz Laura Laprida, hija de la trilliza de oro María Eugenia Fernández Rousse, reveló que se le diagnosticó carcinoma de piel. Y lo hizo en las redes sociales, con la idea de concientizar a sus seguidores sobre los riesgos a la exposición solar y la necesidad de cuidarse de los rayos UV.

"Ustedes saben que soy muy blanquita, tengo muchos lunares y la piel muy sensible. De chica no me cuidaba mucho del sol. Por ende, me salieron unas lesiones basocelulares que se llaman carcinomas, vendrían a ser unos tumorcitos de piel", arrancó la actriz contando a través de un video en su cuenta de Instagram. Y sumó: "Hoy estuve arreglándome una cicatriz vieja -en la frente- de hace cuatro años que me sacaron un carcinoma, y le pedí (al cirujano) que me achicara la cicatriz porque estaba media fierita, y me sacaron otro".

Además de advertir que viene batallando con estos temas de piel desde hace varios años, aprovechó su influencia para advertir a sus seguidores y generar conciencia. "Quería decirles que se cuiden mucho la piel porque es muy importante, la gente no sé si sabe lo importante que es cuidarse del sol".

Desde que tuvo su diagnóstico, Laprida dejó de tomar sol. "No puedo tomar sol, yo no tomo sol. Si salgo a 'tomar sol' es estar al aire libre con mi familia, salgo en bikini a partir de las 17, cubierta en protector. Y sí uso autobronceantes", reveló.

No conforme con lo dicho, también sumó: "La gente que estudia y trabaja con la computadora se tiene que cuidar de los rayos porque dañan mucho la piel, también el teléfono y la televisión. Yo cuando grabo me pongo protector porque las luces que hay en el set me dañan la piel".

Y concluyó, sobre los controles anuales: "Le sacan fotos a todos los lunares y me los van chequeando, y si alguno cambió, me lo sacan".

Este año Laprida se había llevado un susto, en mayo tuvo que ser operada de urgencia por un dolor estomacal. Además, la actriz tuvo que posponer la fiesta de casamiento con Eugenio Levis, su pareja desde hace tres años, por la pandemia de Covid-19.

