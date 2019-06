Laurita Fernández contó curiosas anécdotas de su relación con Nicolás Cabre

Laurita Fernández contó anécdotas de su romance con Nico Cabré - Fuente: Telefe 02:57

Sin dudas, ambos conforman una de las parejas del momento. Laurita Fernández y Nicolás Cabré se conocieron sobre las tablas en la obra Sugar - cuando la bailarina reemplazó a Griselda Siciliani-, se enamoraron al finalizar el éxito teatral, y ahora protagonizan otra comedia que fue adaptada en cine por Billy Wilder: Departamento de soltero.

En el programa de Andy Kusnetzoff, PH: Podemos Hablar, la exbailarina de ShowMatch - certamen donde se consagró como campeona junto a su expareja, Federico Bal-, Laurita compartió anécdotas sobre su vínculo con Cabré, a quien vio por primera vez alquilando una película en un videoclub de Mataderos, de donde ambos son oriundos. "Yo tenía 10 años y él, 20; estaba haciendo Son amores en plena etapa de furor, y mi papá que estaba conmigo me dijo que a los famosos no les gusta que los miren, que eso los intimida, que no le pida una foto; yo no iba a hacer nada, pero me llamó la atención que justo esté ahí", recordó la artista, entre risas.

Asimismo, Fernández contó que tenía muchos prejuicios cuando conoció a Nicolás en los ensayos de Sugar, época en la cual surgían rumores de romance de manera constante. "Ni nos habíamos cruzado y ya estaban diciendo que estábamos juntos. Eso pasa porque los periodistas dicen p.... Cada uno tenía su historia y nosotros no queríamos líos, no es de rebuscado", acotó Cabré, quien también estaba como invitado al ciclo nocturno de Telefe. Acto seguido, Laurita contó una divertida historia, no sin antes mencionar que sus amigas siempre le daban el mismo consejo: "Ojo con Cabré".

"Hubo una confusión en una escena. El señor, ya saben cómo es, se despedía de Sugar en dos semanas. Entonces hace una charla y nos dice: 'Igual, chicos, en 15 días me voy y ya no me acuerdo de los nombres de ustedes'", relató. Sin embargo, el actor se estaba refiriendo a los nombres de los personajes. Sin saberlo, la bailarina le respondió una pregunta de manera tajante. '¿Para qué me preguntás si después en dos semanas ni te vas a acordar de nuestros nombres?' Se la devolví. Y ahí empezamos a hablar", agregó.

Al finalizar la participación de Cabré en la obra, y tras unas vacaciones de Fernández en México, la pareja comenzó su relación. "Ahí empezamos a hablar todos los días y a conocernos, y todo lo que pensaba de él me lo metí en el bolsillo, conocí a otra persona", concluyó la actriz, a quien se la nota muy enamorada.