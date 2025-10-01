Un día después de anunciar su embarazo, Oriana Sabatini confirmó el sexo del bebé que espera con Paulo Dybala. La cantante, que transita su mejor momento junto al delantero de la Roma y la selección argentina, reveló el dato durante una entrevista con Ángel de Brito en LAM (América TV).

En un intercambio distendido con las panelistas, una de ellas le consultó si preferían que fuera nene o nena. Oriana, con una sonrisa, respondió de forma espontánea: “Me da igual, ¡pero es una nena!”. La noticia fue recibida con gritos, aplausos y emoción en el estudio, incluido el propio de Brito, que se mostró sorprendido. “¡No sabía! ¡Qué lindo!”, expresó.

Tras revelar que esperan una hija, surgió otra pregunta clave: el nombre que le pondrían a la bebé. “Tenía algunos anotados y otros que me gustan desde hace mucho, pero bueno… esto es un trabajo en equipo. Nos tiene que gustar a los dos”, explicó Oriana y dejó en claro que tanto ella como Dybala quieren tomar la decisión juntos. Sin embargo, con humor aclaró que espera que ganen sus propuestas: “Yo soy media cabeza dura. Me gusta uno y como que te obligo”.

Oriana Sabatini habló sobre los síntomas que presentó en su embarazo

En cuanto a la fecha de nacimiento de la primogénita, indicó: “Literalmente tengo fecha para el cumpleaños de mi madre, que es el 11 de marzo”. Esta noticia habría puesto muy contenta a la abuela, Catherine Fulop, quien ya festeja que se sume una pisciana más a la familia. “Mi madre bien. Se lo dije en persona. Esperé porque yo justo viajaba a Argentina. Le llevé la carpeta con las primeras imágenes de la primera ecografía”, recordó la cantante.

Pero quien realmente quedó en shock con la buena nueva fue Osvaldo Sabatini. “Mi padre terminó y empezó una etapa de su vida que es solo ser abuelo. Entonces, por ejemplo, él tenía organizado un viaje con amigos para el año que viene y ahora es como: ‘No, yo no puedo. Voy a ser abuelo’”, bromeó con la emoción de su papá.

En otra parte de la entrevista, Oriana Sabatini también decidió sacarle el glamour a su embarazo y explicó que se encuentra en un segundo trimestre muy duro. “Estoy muy contenta, pero me siento fatal porque nadie me avisó que esto era así... Vomito todos los días. Recién Pepe (Ochoa) me dice: ‘Vamos a un corte, si querés andá al baño’. Y yo pensando: ‘¿Llegaré a vomitar antes de que empiece?’“, reconoció sobre los síntomas que la tienen molesta todo el día.

“También pensé que capaz tenía que cortar en medio del programa y después iba a salir en todos los periódicos: ‘Oriana corta el vivo de LAM para ir a...’, bromeó. Para aminorar sus nervios por esta etapa difícil de la maternidad, Ángel le respondió: ”Bueno, nos vamos a volver virales si nos vomitas en vivo".

El anuncio que conmovió a sus seguidores

El martes, la pareja anunció la noticia del embarazo a través de un emotivo video publicado en sus cuentas de Instagram. En las imágenes, se los ve observar una ecografía conmovidos, en un momento íntimo y cargado de ternura.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala serán padres por primera vez

La publicación se volvió viral en minutos y cosechó miles de mensajes de felicitaciones de fanáticos, colegas y amigos del mundo del espectáculo y el fútbol. Además, los emojis de corazones rosas y moños que Oriana había usado en sus historias comenzaron a ser interpretados por muchos como una pista sobre el sexo del bebé, algo que ahora quedó confirmado públicamente.