Leni, la hija mayor de Heidi Klum, sigue los pasos de su madre

Leni, la hija mayor de Heidi Klum, está siguiendo los pasos de su madre en el mundo de la moda. Con solo 16 años, la joven ya protagonizó la portada de dos importantes revistas de la industria. El pasado diciembre sorprendió al mundo con su debut en la tapa de Vogue Alemania, donde posó junto a su madre y en la que también concedieron su primera entrevista juntas. Ahora, acaba de dar el salto ella sola apareciendo en la portada de la edición alemana de Glamour, que celebra su 20º aniversario. Aunque en esta ocasión Leni posa sin su madre, la top model alemana acompaña a su hija de manera metafórica, dado que ella había sido la primera estrella de la misma publicación dos décadas antes.

“Portada del 20 aniversario de Glamour por Kristian Schuller», escribió Leni en Instagram. “Gracias a todos los que hicieron mi primera portada tan especial. Es un honor compartir esto con mi madre, Heidi Klum, quien fue la primera modelo de portada de Glamour Alemania”, añadió junto a un montaje en el que se aprecian las dos tapas de la revista con 20 años de diferencia, video que también compartió Heidi. “No podría estar más orgullosa de vos”, comentó en su posteo la actual jurado de America’s Got Talent.

En su entrevista con Glamour Alemania, Leni asegura sentirse feliz de seguir los pasos de su madre: “Siempre quise hacer lo que hace mi madre. Siempre quise ser modelo”. La joven estuvo acompañada por su madre durante toda la sesión de fotos, como se puede ver en los videos que compartió la propia revista en su perfil de Instagram. “Durante todo la producción pensé en lo loco y surrealista que es, que en realidad estoy exactamente donde estaba hace 20 años. Es un honor increíble para mí celebrar mi cumpleaños contigo”, dijo la modelo alemana.

Leni es la hija mayor de Heidi Klum. Nació de la breve relación de la modelo con el empresario italiano de la Fórmula 1 Flavio Briatore, con quien finalizó su noviazgo en 2004. Razón por la cual fue criada por Klum y su entonces pareja, el cantante británico Seal, quien la terminó adoptando. Durante los siete años que duró el matrimonio entre ambos, la pareja tuvo otros tres hijos más: Henry (15), Johan (14) y Lou (11). Al separarse, la tenencia de sus hijos generó algunas disputas legales entre ellos, sobre todo el año pasado en el medio de la pandemia.

Klum siempre fue muy protectora de sus hijos, llegando a exigir que se pixelaran sus rostros en las fotografías. Si bien continúa haciéndolo con las fotos de los hermanos de Leni, cuando esta última cumplió los 16 años entendió que algo estaba a punto de cambiar. “Los 16 son una edad adecuada. Si podés manejar un auto, también podés tener una cuenta oficial de Instagram y mostrar tu cara. Y que se te ofrezca la oportunidad de hacer una tapa es un gran privilegio”, reconoció en diciembre a la revista Vogue.

Seguir los pasos de su madre en la industria es algo que Leni deseó desde pequeña. “Que yo intentara ser modelo era cuestión de tiempo. La primera oferta me llegó cuando tenía solo 12 o 13 años, de una marca que me gustaba mucho: Brandy Melville. En aquel momento le rogué a mi madre que me dejara, pero no fue posible. Ahora entiendo que en aquel momento habría sido demasiado pronto”, contó la joven a Vogue. Ahora su camino va tomando cada vez más forma.

EL PAIS