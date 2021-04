Sex and the city: la broma de Heidi Klum que generó expectativa y desilusión

Un posteo en Instagram de Heidi Klum despertó todo tipo de especulaciones en las redes sociales. Con una foto en blanco y negro en donde se la ve junto a Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon, la modelo contó que sería parte de la nueva temporada de la serie Sex and the city.

“¿Cómo se dice Samantha en alemán? Ha sido muy difícil mantener oculta esta sorpresa, pero finalmente puede contarles que me estaré sumando a la nueva temporada de Sex and the city”, escribió en el posteo. “¡No puedo esperar para hojear algunas revistas Cosmos y caminar en mis zapatos de Manolo Blahnik junto a estas maravillosas mujeres!”, agregó.

Sin embargo, la alegría de muchos seguidores duró poco, ya que algunas horas después la alemana reveló que era todo una broma como parte del April’s Fool Day , el equivalente norteamericano al día de los inocentes que se celebra cada año en el primer día del mes de abril. Tras lo cual le llovieron

“Solo bromeaba”, escribió Klum al subir un video de ella usando tacos altos y luciendo un glamoroso y sexy conjunto de falda y saco frente a la pileta de su casa, lookeada al estilo Sex and the city y con la frase “April fools” en su frente.

A comienzos de 2021, HBO reveló que la serie que sigue la vida de las cuatro amigas neoyorquinas volvería a la pantalla chica para una nueva temporada. Sin embargo, una de sus protagonistas no será de la partida. Se trata de Kim Katrall, quien personificaba a Samantha, quien tras varias peleas con Parker decidió no sumarse al proyecto.

La ficción regresa para contar la vida y las andanzas de Carrie Bradshaw (Parker), Charlotte York (Davis) y Miranda Hobbes (Nixon) en sus cincuentas. Amor, amistad y conflictos serán una constante en este regreso que contará con 10 capítulos, de media hora cada uno. Además el revival tendrá a las tres protagonistas como productoras ejecutivas, junto con Michael Patrick King. La serie comenzará su producción en los próximos meses y podrá verse por la plataforma HBO Max, aunque por el momento no hay una fecha de estreno definida.

