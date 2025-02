Lily Allen contó que tuvo que ser internada luego de su separación de David Harbour: “No fue nada fácil”

Los ricos también lloran, se llamaba una de las telenovelas que, en los años ochenta, sirvió para catapultar a la fama a Verónica Castro en toda Latinoamérica. El tiempo pasó, y aquella máxima que indica que las penas no discriminan ni reconocen jerarquías, parece seguir vigente. Al menos, de eso podría dar fe la artista británica Lily Allen.

La cantante se refirió por primera vez a su decisión de internarse para recibir tratamiento por la “confusión emocional” en la que cayó luego de separarse de su esposo, David Harbour , tras cuatro años de matrimonio. “Me siento muy agradecida de haber tenido el tiempo y el espacio que necesitaba. Estuve en una especie de centro de tratamiento durante unas semanas, lo cual fue genial”, aseguró la intérprete de “Smile”, de 39 años, en su pódcast Miss Me?

Allen y Harbour en tiempos felices GROSBY GROUP - LA NACION

“ Hice mucha terapia grupal y algo de terapia individual, pero necesitaba algo de tiempo y espacio lejos de todo ”, agregó. A su vez, la estrella de la música aseguró que tuvo que trabajar mucho con las sombras de su “niña interior” y que, si bien “no fue nada fácil”, ahora sabe que “la curación dura toda la vida”.

Allen y el actor de Stranger Things y Black Widow, de 49 años, se conocieron a través de una aplicación de citas exclusiva para ricos y famosos. Meses después, se casaron en Las Vegas. A pesar de que siempre se mostraron muy felices y enamorados, a los cuatro años el matrimonio se acabó.

Lily Allen y David Harbour se casaron el 7 de septiembre en Las Vegas y con el infaltable imitador de Elvis Instagram

Luego de la separación, fuentes cercanas a la cantante aseguraron que estaba “devastada”. “Fue muy difícil para ella y para sus niñas”, le contó una persona muy cercana a People en aquel momento. Sus hijas son Marnie Rose, de 12 años, y Ethel Mary, de 13, fruto de su matrimonio con Sam Cooper.

En el pódcast, Allen dijo que la gente suele pensar que ella “odia” a sus hijas, lo cual no es cierto. Explicó que su decisión de buscar tratamiento fue pensando en ellas. “Adoro a mis hijas y ahora estoy en una situación en la que realmente tengo que ser lo más fuerte que pueda para ellas. Y sentí que cada vez me resultaba más difícil estar presente de la manera que ellas necesitaban ”, explicó.

La cantante junto a sus dos hijas y su último exmarido Captura Instagram

“ Fue una decisión muy importante tener que dejarlas por unas semanas para ir y concentrarme en mí misma, pero en última instancia fue por ellas . Sí, es por mí, pero es por ellas para que podamos superar esta etapa. Necesitaba algo de ayuda para poder hacerlo”, agregó.

Allen indicó, además, que no quiso que sus hijas sintieran que tenían que apoyarla, porque es su trabajo hacerlas “sentir seguras y protegidas”.

“Y sentí que no podía hacerlo debido al tipo de confusión emocional que atravesaba en ese momento”, dijo. “Pero ahora siento que sí lo estoy. No digo que esté al 100% o que llegue a estarlo alguna vez, pero definitivamente estoy más fuerte”, aseguró.

En enero, la artista había dado una versión distinta de los hechos. En su pódcast había asegurado que ella y sus hijas “son una red de apoyo mutua” en medio de un momento “difícil”. También informó, allí, que el problema que estaba atravesando estaba afectando su salud mental y causándole problemas con su alimentación.

Allí detalló los meses de agonía que atravesó, sufriendo ataques de pánico y falta de concentración . Incluso contó que intentó asistir a la cena de fin de año de sus compañeros de pódcast, pero que tuvo que irse debido a un ataque de angustia. “Sé que estuve hablando de este tema durante meses, un poco en espiral, pero está todo fuera de control, a pesar de que intenté cambiarlo ”, comenzó diciendo la artista. “Vine a la cena de fin de año de Miss Me? y tuve un ataque de pánico por el que me tuve que ir a casa. En esos días fui a ver algo en el teatro con mis amigas y tuve que salir en el intervalo”, reveló.

Lily Allen y David Harbour paseando por la ciudad de Nueva York, en 2024 TIDNY-297

En aquel momento, la cantante le contó a sus oyentes que se tomaría un tiempo libre, pero que volvería, aunque negó los rumores que señalaban que había vuelto a rehabilitación “Me voy la próxima semana durante unos días, pero quiero tranquilizar a la gente porque se especulará, debido a la cantidad de tiempo que me voy a tomar, que voy a ir a una rehabilitación de drogas. No es así, no he recaído”, quiso dejar en claro.

Aún no está claro en qué tipo de centro de tratamiento estuvo la estrella y cuándo, sí dijo que estaba internada cuando estallaron los incendios de Los Ángeles el 7 de enero. También reveló que ha tenido problemas con su medicación durante el último año y siente que eso fue “una gran parte de la razón por la que las cosas se volvieron inmanejables” para ella. A su vez, afirmó: “Un antidepresivo realmente no funcionó para mí, pero creo que ahora estoy en el camino correcto”.

LA NACION