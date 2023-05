Tiffany Chen, la madre del séptimo hijo de Robert De Niro, qué visitó la Argentina el año pasado

escuchar

Robert De Niro es una leyenda que sabe cómo alegrar a sus fanáticos con su actuación, pero en este momento también es un hombre feliz. El actor acaba de anunciar que se convirtió recientemente en padre por séptima vez junto a su pareja, una instructora de artes marciales que ha estado de visita en la Argentina.

Tiffany Chen es el nombre de la profesora de tai chi que en los últimos tiempos acompaña al afamado intérprete de 79 años, quien ya es padre de seis hijos nacidos de distintas mujeres. El actor de El irlandés ha tenido descendencia junto a Diahnne Abbott, Toukie Smith y Grace Hightower, y según confirmó en una entrevista, se encuentra criando de un nuevo bebé junto a su novia.

El intérprete estaba hablando con ET Canada sobre su más reciente película, Mi papá es un peligro, cuando hizo un paralelismo con su vida personal. Tras confesar que cree “ser cariñoso con sus hijos”, De Niro contó que a veces tiene que ser severo con algunas cosas. “Quiero decir, no hay forma de evitarlo con los niños. No me gusta tener que establecer la ley y cosas así. Pero, [a veces] simplemente no tienes otra opción. Y cualquier padre, creo, diría lo mismo. Siempre quieres hacer lo correcto por los niños y darles el beneficio de la duda, pero a veces no puedes”, explicó.

Fue en ese instante que la entrevistadora, Brittnee Blair, le preguntó sobre sus seis hijos y él lanzó la bomba: “Siete, en realidad”, la corrigió, tomándola por sorpresa. Ante el notable asombro de la conductora, el intérprete reveló: “Acabo de tener un bebé” . Sin embargo, no quiso dar más detalles sobre el recién nacido. Casi como si nada hubiera pasado, el actor siguió hablando de la relación con sus hijos. “Mis hijos no están de acuerdo conmigo a veces, y son respetuosos. Mi hija tiene 11 años, a veces me da pena y discuto con ella. La adoro, pero, ya sabes. Y el más pequeñito ahora… Eso veremos más adelante”, bromeó en referencia a volver a ser padre casi pisando los 80.

De Niro y Chen, vistos por primera vez en 2021 de vacaciones a bordo del yate de James Packer en el sur de Francia Karel Brissaud/The Grosby Group

Según indicaron medios estadounidenses, los rumores de romance entre De Niro y Chen comenzaron en 2021, aunque en realidad se conocieron varios años antes mientras filmaban la película Pasante de moda , en 2015. La historia era coprotagonizada por Anne Hathaway, quien se pone en la piel de una directora ejecutiva adicta al trabajo, con el legendario actor realizando tareas en su empresa como pasante senior. En la trama, Tiffany tuvo un pequeño papel como instructora de tai chi que ayuda al personaje del actor.

Chen ha pasado años trabajando como instructora de artes marciales siguiendo los pasos de su padre, William Chen. A los 26 años, compitió en el Salón de la Fama de la revista Inside Kung-Fu como figura del año. En ese momento, decía a la publicación: “Entreno tan duro y tanto como puedo. Siempre trato de ir al gimnasio sin importar dónde esté para mantener mi entrenamiento cardiovascular y de fuerza bajo control”. Tiffany citó a su padre como su “inspiración” y lo describió como “un mentor y modelo a seguir increíble”.

La instructora también publicó un libro donde enseña el poder del tai chi para dormir mejor, aliviar los dolores crónicos y bajar la presión arterial. Además, practica deportes como sanda y boxing y ganó varios campeonatos tanto en los Estados Unidos como en Europa.

La visita de la pareja al país

De Niro fue visto por primera vez con Tiffany en agosto de 2021 mientras disfrutaban juntos de unas vacaciones en el sur de Francia. El amor en la pareja fue evidente cuando se los vio paseando de la mano y besándose en un yate.

Después fueron fotografiados juntos en Nueva York y en una visita al Museo de Arte Philbrook en Tulsa. En ese momento, el actor estaba inmerso en una amarga batalla de divorcio con su ahora exesposa Grace Hightower. En abril de 2022, un juez dictaminó que su hasta entonces pareja debería recibir un millón de dólares al año y que debían dividirse las ganancias después de vender su casa de 20 millones de dólares.

Tiffany Chen, en su visita al país Grosby Group

En mayo de 2022, el actor visitó la Argentina para grabar la serie Nada, la cual protagoniza con Luis Brandoni y estará disponible próximamente por Star +. El actor no llegó solo al país, sino que lo hizo con su hija menor, Helen, y con Chen. Durante su estadía, el actor se hospedó en el Four Seasons y fue visto disfrutando de un partido de polo y paseando por el barrio de la Recoleta en un recorrido que finalizó con una visita al Museo Nacional de Bellas Artes.

LA NACION

Temas Robert de Niro