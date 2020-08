La conductora está estudiando abogacía y cuestionó el accionar de quienes dieron a conocer el diagnóstico positivo de coronavirus de Nicole Neumann y dos de sus hijas

Lizy Tagliani tuvo un ida y vuelta con sus seguidores de Twitter y opinó sobre la forma en que se dio a conocer el diagnóstico positivo de coronavirus de Nicole Neumann. La cómica cuestionó a Nicolás Magaldi por haber contado que dos de las tres hijas de la modelo también habían contraído Covid-19.

Tagliani respondió todo tipo de preguntas a los usuarios y, de pronto, la conversación se desvió hacia uno de los grandes conflictos mediáticos del momento: un nuevo enfrentamiento de Neumann y Fabián Cubero. Recordemos que la humorista también tuvo Covid-19 y ya está totalmente recuperada.

La "guerra de exparejas" adquirió tanta notoriedad que incluso Pampita Ardohain defendió a la modelo -con quien siempre tuvo cierta rivalidad en los medios- y, cuando entrevistó a Magaldi, apeló a la ironía para reclamarle: "¡Justo en este programa das la primicia!".

El hecho de que el conductor de El show del problema fuese uno de los primeros en dar a conocer la noticia del testeo positivo de Neumann y de sus dos hijas más grandes generó mucho revuelo, ya que una de las panelistas del programa es la novia del exfutbolista, Micaela Viciconte.

Incluso, Neumann compartió capturas de su conversación de WhatsApp con la empleada doméstica que trabaja en su casa, donde asegura que quienes filtraron la información fueron Cubero y Viciconte. En el marco de este enfrentamiento, Tagliani tomó la palabra a través de su cuenta de Twitter.

"Es un delito dar a conocer el nombre de los pacientes sin el consentimiento explícito de la persona afectada, ¿o esto cambió?", cuestionó la humorista, y citó en su tuit el fragmento donde Ardohain le preguntó a Magaldi porqué había dado a conocer el diagnóstico de las dos menores.

Ante esta consulta, los usuarios le recordaron que Laura Ubfal fue una de las primeras en revelar que la modelo había dado positivo, pero Tagliani se mantuvo firme y retrucó: "Me da igual quién. Lo que importa es la decisión que uno toma con esa información. Si lo hicieran conmigo, voy a fondo".

Otra usuaria comentó: "Siempre hay alguien que vende la información". La exconductora de El precio justo respondió: "Sí, ¿y qué? Eso es como decir: 'Maté porque me regalaron un revólver'. Un día vas a pegarle un tiro a alguien, ¿y vas a decir 'lo hice porque me regalaron un revólver, no es mi culpa, metan en cana al que me lo regaló?'. No, querida".

Después de los comentarios, Tagliani recurrió al humor para dejar atrás el tema: "No soy su abogada, ¡pero ojo que podría serlo! Que me espere 6 años más y listo". Actualmente, está estudiando Derecho y se muestra muy entusiasmada con la carrera universitaria que despertó su vocación.