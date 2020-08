Nicole Neumann reconoció el gesto de Pampita y le agradeció en vivo Crédito: Instagram

"Jamás me sentí tan sola, pero tampoco tan fuerte", dijo Nicole Neumann a una conocida revista esta semana. Mientras trataban el tema en su programa Nosotros a la mañana, la panelista y modelo se vio obligada a hablar sobre cómo fueron sus días con coronavirus, la ausencia de su ex Fabián Cubero y sorpresivamente, le agradeció a Pampita Ardohain por haberse solidarizado con ella.

"La verdad que me sentí sola. Estaba sola en una casa teniendo que atender a mis tres hijitas, de las cuales una era positiva y me daba mucho miedo eso. No sabés cuándo puede cambiar el cuadro y empeorar. Si de golpe te agarra fiebre en el medio de la noche y entonces qué pasaba con mis hijas", explicó Neumann sobre el título de la nota de la revista Gente.

Ante la mirada atenta de sus compañeros, continuó: "A la vez siento que no pude caer, no pude sentirme peor porque tenía que estar fuerte para mis tres hijas, no podés parar. Estaba todo el día -por más de que tenés ese cansancio terrible que te provoca el virus, que te querés tirar en un sillón- haciendo las cosas de la casa y atendiendo a las nenas y esa es la fuerza que me sirvió para no caer. No me dejé caer por mis hijas".

Enseguida, la modelo se refirió a los dichos de Pampita Ardohain, quién en todo momento defendió a su colega, a pesar de la rivalidad conocida entre ellas desde hace años. Ardohain no solo arremetió contra Cubero incitándolo a que se haga cargo de sus hijas, sino que increpó a Nicolás Magaldi en un móvil sobre el resultado del hisopado que fue primicia en su programa, donde curiosamente trabaja Mica Viciconte.

"¿Fue Mica?", disparó la conductora sin filtro. "No tengo respuesta a eso, es parte de preservar las fuentes. Como periodista no puedo decir quién fue", respondió el conductor de El show del problema. No contenta con su respuesta, la modelo siguió: ¿Por qué Mica no pide que no se difunda esa información? Justo la primicia la dan en el lugar donde ella trabaja, es inevitable que se le adjudique a ella". "Si Mica me hubiese pedido que no se difunda la noticia, no se difunde. Ni la muerte ni la enfermedad es una primicia", advirtió el presentador.

Al ver esto, Nicole le agradeció el gesto a su "enemiga". "Creo que ella pasó por un montón de situaciones fuertes y supo entenderme como mamá, como mujer. Se puso en mis zapatos, en mis pantalones y me supo entender. Quiero agradecerle su empatía conmigo pasando por una enfermedad sola con tres criaturas. El resto cada uno sabrá cómo duerme y con qué consciencia", expresó conmovida.

"Se está subestimando a la gente. El dato de quién de las nenas no se quiso hisopar lo sabíamos mi mamá, mis amigas (que no son del medio), el pediatra y ellos (en referencia a Cubero y su novia), no hay muchas opciones. Están tratando de tarada a la gente, uno más uno es dos. Cada uno sabrá cómo se maneja en la vida y acarreará con eso el resto de su vida. Lo importante es agradecer a la gente que estuvo, a Pampita y a Lizy, a mis vecinos del barrio que se preocupaban por ver qué necesitábamos día a día, a mis amigas, a toda esa gente le agradezco de corazón", agregó.

Preocupada por cómo les afecta esto a Sienna, Indiana y Allegra, la rubia aclaró que su única prioridad son las menores. "Me preocupan las cabezas de esas criaturas que no saben quién miente o quién dice la verdad porque están en plena formación, su cabeza y su integridad. Mi hija me vino a preguntar por qué se había publicado que tenemos Covid. Ellas saben que yo no fui. Les expliqué que de la otra parte no se había respetado nuestro deseo de mantenerlo en privado", señaló dando a entender que las nenas no querían que se sepa ya que les daba vergüenza por sus compañeritos del colegio.

Con respecto a los dichos en el programa de Magaldi, advirtió: "En vez de preocuparse por nuestra salud, nos estaban diciendo de todo. Me vieron enferma y me pisaron igual. Si soy madrastra [en referencia a Viciconte], ¿por qué no sumar y aportar?, lanzó y enseguida advirtió que el daño se lo están haciendo a las nenas. Y agregó: "Es un maltrato hacia las menores que todo el tiempo estén tratando de difamar a su madre, ensuciarla, hablar mal de ella. Esas criaturas lo reciben muy feo del otro lado. Yo jamás dañaría al papá de mis hijas".

Por último, y si bien la panelista no quiso dar detalles sobre el pedido de una pericia psiquiátrica para su ex, explicó que todo está en manos de la Justicia. "Lo único importante acá son ellas. Lo nuestro prescribió hace cuatros años. Miremos para adelante. Lo único que quiero es protegerlas a ellas, yo me puedo defender porque a mí me pasaron todas en la vida, pero con las chicas no".