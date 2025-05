Lizy Tagliani tuvo una reunión de emergencia con Gustavo Yankelevich en una heladería

No hay dudas de que Lizy Tagliani está atravesando un mal momento a nivel personal y profesional por las fuertes acusaciones que Viviana Canosa lanzó en su contra. En ese contexto, Tagliani se ubicó nuevamente en el ojo de la tormenta al protagonizar un tenso intercambio en vivo con uno de los operadores del programa que conduce por el canal de streaming Olga, donde se percibió cierto maltrato de su parte, pese a que ella aseguró que se lleva “bárbaro” con sus compañeros y que todo “fue un chiste”.

Quizás por ese cúmulo de situaciones, y porque el próximo 7 de mayo se levantaría el secreto de sumario en torno a la denuncia que Viviana Canosa presentó en los tribunales de Comodoro Py, este jueves, durante el feriado por el Día del Trabajador, Lizy Tagliani tuvo una reunión de emergencia con su representante, nada menos que Gustavo Yankelevich. Lo curioso, además, es que la misma tuvo lugar esta mañana en una heladería en plena Avenida Del Libertador, en la intersección con República Árabe Siria , donde fueron captados por las cámaras de Puro Show (eltrece) mientras conversaban.

A la salida del lugar, del que se fueron caminando, la conductora y el productor fueron abordados por las cámaras de eltrece y, mientras que Yankelevich dio un paso al costado y pidió no participar del reportaje, Tagliani habló con el cronista Walter Leiva y le restó seriedad al motivo de su reunión.

“ Estoy muy bien . Todo trabajo gracias a Dios, por suerte, re feliz”, expresó la humorista brevemente al ser consultada por la causa de su encuentro. “Con todos mis amigos me encuentro siempre y charlo”, agregó. Fue entonces que le preguntaron si cuenta con el apoyo de sus amigos en medio de la situación que está atravesando. “Por supuesto, y también la gente, eso es lo más lindo, la oportunidad que me da la gente de darme el tiempo para demostrar lo que es la verdad ”, remarcó Lizy.

Respecto a la denuncia y los dichos de Viviana Canosa, Tagliani se mantuvo firme en su postura de no dar ningún detalle ni definición. “No tengo nada más para decir, ya dije todo donde tiene que ser, en la Justicia . No encuentro palabras, no quiero”, aclaró.

Asimismo, reiteró su buena relación con sus compañeros de equipo en El fin del mundo, el ciclo de Olga que conduce junto a Toto Kirzner, Cami Jara y Fer Otero, la mujer de Migue Granados, y desmintió su salida del programa. “Sigo con todo, yo estoy muy feliz, los chicos también y nos llevamos bárbaro, no sé si tuvieron la oportunidad de hablar con ellos”, concluyó.

La filosa reacción de Canosa al tenso cruce de Tagliani con un operador de Olga

Entre las repercusiones mediáticas y las críticas hacia Lizy Tagliani por su cruce al aire con un operador del programa que conduce en Olga, Viviana Canosa recogió el guante y volvió a pegarle a quien fuera su estilista veinte años atrás.

“ Esta Lizy es la que yo conozco . Eso que veo es lo que yo conozco, no me sorprendió ”, sentenció la conductora de Viviana en vivo (eltrece), que semanas atrás acusó a Tagliani de haberle robado en su casa, y además la habría involucrado en la denuncia que presentó ante la Justicia.

Débora D’Amato, panelista del programa, agregó los testimonios que le habrían llegado de tres fuentes distintas que trabajan con la humorista en La peña de morfi (Telefe), en relación a ciertas situaciones de maltrato o destrato por parte de Lizy: “ A la mayoría de sus productores que le llevan café no los saluda ni les dice buen día . Por más que me lo venga a discutir, no voy a mandar en cana a ningún productor, pero me lo dijeron tres personas distintas, y les dice ‘nena’ y ‘nene’ de un modo tan despectivo que no les cabe". Por su parte, Damián Rojo sumó que “ hay dudas respecto a la continuidad o no de Lizy en el streaming , en Olga”.