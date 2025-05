La filosa reacción de Viviana Canosa al tenso cruce de Lizy Tagliani con un operador de Olga: “No me sorprendió”

Ayer, Lizy Tagliani se convirtió nuevamente en el ojo de la tormenta por una situación de maltrato que protagonizó al aire de su programa en Olga, El fin del mundo, donde tuvo un tenso intercambio con uno de los operadores del ciclo por no poncharla con la cámara durante su segmento especial “Lizy te cambia el look”. Y, si bien ella luego aseguró que todo fue un chiste que quizás se malinterpretó, los gestos de incomodad de sus compañeros parecían demostrar lo contrario, sumado a que el canal de streaming eliminó ese fragmento del programa en su canal de YouTube. Entre las repercusiones mediáticas y las críticas hacia Tagliani por este hecho, Viviana Canosa recogió el guante y volvió a pegarle a quien fuera su estilista veinte años atrás.

“ Esta Lizy es la que yo conozco . Eso que veo es lo que yo conozco, no me sorprendió ”, sentenció la conductora de Viviana en vivo (eltrece), que semanas atrás acusó a Tagliani de haberle robado en su casa, y además la habría involucrado en la denuncia que presentó ante la Justicia.

Débora D’Amato, panelista del programa, agregó los testimonios que le habrían llegado de tres fuentes distintas que trabajan con la humorista en La peña de morfi (Telefe), en relación a ciertas situaciones de maltrato o destrato por parte de Lizy: “ A la mayoría de sus productores que le llevan café no los saluda ni les dice buen día . Por más que me lo venga a discutir, no voy a mandar en cana a ningún productor, pero me lo dijeron tres personas distintas, y les dice ‘nena’ y ‘nene’ de un modo tan despectivo que no les cabe". Por su parte, Damián Rojo sumó que “ hay dudas respecto a la continuidad o no de Lizy en el streaming , en Olga”.

Fue entonces que Canosa comparó las actitudes de Tagliani con “la vieja televisión”, donde el abuso de poder y la violencia psicológica eran moneda corriente. “Yo trabajé con Gerardo Sofovich en otra televisión y laburé en un montón de medios. Empecé hace 34 años, donde esto que está haciendo Lizy era re común , y con el tono más alto, con insultos y con agresiones. Te hablo de la tele y la radio heavy que viví”, apuntó la conductora y aseguró que ella tardó mucho tiempo en darse cuenta que esas situaciones no eran normales.

"Esta Lizy es la que yo conozco", afirmó Viviana Canosa Captura

Asimismo, en otro tramo, Viviana recordó los polémicos comentarios de Lizy Tagliani contra Camila Homs en el programa de Susana Giménez, donde, luego de perder contra la modelo en un juego de parejas, la humorista lanzó comentarios poco felices como “Estos gatos siempre tienen suerte”, “qué suerte que tiene esta cornuda” y “aguante Tini”. Sin mucho más que agregar y dejando que los hechos hablen por sí solos, Canosa remató: “Siento que es la cara que ella tiene, yo la conozco así” .

El tenso cruce de Tagliani con un operador

Todo sucedió al aire de su programa en Olga, El fin del mundo, mientras la conductora le cortaba el pelo a una invitada en un sector del estudio. A la vez, los coconductores del ciclo -Toto Kirzner, Cami Jara y Fer Otero, la mujer de Migue Granados- debatían en la mesa qué tipo de música se escucha en la Argentina. Fue entonces que Tagliani abandonó por un instante sus menesteres de peluquera, regresó a la mesa y, antes de colocarse los auriculares y acercarse al micrófono, comenzó a quejarse.

“¿Qué pasó?“, atinó a preguntar el hijo de Adrián Suar y Araceli González. ”¿Dónde está el pibe este, Alejandro, el productor, o vos, nene, Lautaro?“, dijo Lizy en lo que, en un principio, parecía ser un pase de comedia. Sin embargo, las miradas de incomodidad entre sus compañeros, tanto en el control como en el estudio, delataban todo lo contrario .

“¿Qué pasó?“, le respondió Lautaro, uno de los operadores del programa. ” Pongámonos de acuerdo. ¿Qué entienden ustedes cuando digo que la peluquería funciona en paralelo? Lo hablamos 700 veces “, se despachó la conductora.

“Que mientras vos cortás el pelo, acá se desarrolla algún contenido”, replicó el operador. “¿Y dónde v*rga estoy apareciendo yo?“, le contestó ella. ”Vamos y volvemos con las imágenes”, le explicó su compañero, pero ella le pidió que la pantalla estuviera dividida en dos. “¿Para qué nos encontramos? -continuó Lizy, visiblemente enojada- Todos los días pierdo media hora para charlar al pedo (...). ¡Nene, date cuenta! “.

“No había entendido”, le remarcó el joven desde el control. “¿Hace cuánto empezamos? El 10 de marzo. Es la segunda vez que hacemos la peluquería. Abrí el coso este, abrilo ahora, no es tan difícil", siguió marcando Tagliani. “Sino no vengo, estoy trabajando gratis al pedo” , sentenció en referencia al cambio de look que estaba realizando en vivo. “Es re cómodo este programa”, acotó Toto Kirzner a modo de broma, para intentar descomprimir la situación.

Pese a que ese fragmento fue eliminado cuando Olga publicó en YouTube el “programa completo” del lunes, alguien se lo envió a Fernanda Iglesias para emitirlo al aire de Puro Show (eltrece). “Lo cortan pero alguien lo rescata y me lo pasa, porque quieren que se sepa, quieren exponerla”, señaló la periodista y aseguró que la cuestión “no terminó ahí”. “ Lizy lo siguió maltratando en el chat del grupo y ya hay una persona de esa mesa que se quiere ir del programa, Toto Kirzner ”, concluyó.