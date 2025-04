Tensión en el aire: Lizy Tagliani estalló en vivo contra un operador de Olga, molesta porque la cámara no la estaba tomando

En medio del difícil momento que está atravesando a nivel personal por las fuertes acusaciones que Viviana Canosa lanzó en su contra, el lunes Lizy Tagliani protagonizó un tenso momento al aire de su programa en Olga, El fin del mundo. El episodio inició cuando la conductora empezó a criticar a uno de los operadores por no poncharla con la cámara mientras ella hacía su segmento especial, “Lizy te cambia el look” . Si bien ella luego aseguró que todo fue en tono de broma, generó curiosidad que el canal de streaming borró ese fragmento del programa en su canal de YouTube.

Todo sucedió mientras la conductora le cortaba el pelo a una invitada en la peluquería que montaron en un sector del estudio. A la vez, los coconductores del ciclo -Toto Kirzner, Cami Jara y Fer Otero, la mujer de Migue Granados- debatían en la mesa qué tipo de música se escucha en la Argentina. Fue entonces que Tagliani abandonó por un instante sus menesteres de peluquera, regresó a la mesa y, antes de colocarse los auriculares y acercarse al micrófono, comenzó a quejarse.

“¿Qué pasó?“, atinó a preguntar el hijo de Adrián Suar y Araceli González. ”¿Dónde está el pibe este, Alejandro, el productor, o vos, nene, Lautaro?“, dijo Lizy en lo que, en un principio, parecía ser un pase de comedia. Sin embargo, las miradas de incomodidad entre sus compañeros, tanto en el control como en el estudio, delataban todo lo contrario .

“¿Qué pasó?“, le respondió Lautaro, uno de los operadores del programa. ” Pongámonos de acuerdo. ¿Qué entienden ustedes cuando digo que la peluquería funciona en paralelo? Lo hablamos 700 veces “, se despachó la conductora.

“Que mientras vos cortás el pelo, acá se desarrolla algún contenido”, replicó el operador. “¿Y dónde v*rga estoy apareciendo yo?“, le contestó ella. ”Vamos y volvemos con las imágenes”, le explicó su compañero, pero ella le pidió que la pantalla estuviera dividida en dos. “¿Para qué nos encontramos? -continuó Lizy, visiblemente enojada- Todos los días pierdo media hora para charlar al pedo (...). ¡Nene, date cuenta! “.

“No había entendido”, le remarcó el joven desde el control. “¿Hace cuánto empezamos? El 10 de marzo. Es la segunda vez que hacemos la peluquería. Abrí el coso este, abrilo ahora, no es tan difícil", siguió marcando Tagliani. “Sino no vengo, estoy trabajando gratis al pedo” , sentenció a referencia al cambio de look que estaba realizando en vivo. “Es re cómodo este programa”, acotó Toto Kirzner a modo de broma, para intentar descomprimir la incómoda situación.

Pese a que ese fragmento fue eliminado cuando Olga publicó en YouTube el “programa completo” del lunes, alguien se lo envió a Fernanda Iglesias para emitirlo al aire de Puro Show (eltrece). “Lo cortan pero alguien lo rescata y me lo pasa, porque quieren que se sepa, quieren exponerla”, señaló la periodista, y aseguró que la cuestión “no terminó ahí”. “ Lizy lo siguió maltratando en el chat del grupo y ya ha y una persona de esa mesa que se quiere ir del programa, Toto Kirzner ”, concluyó.

Por eso, un cronista del programa de eltrece fue a buscar a Tagliani para preguntarle por lo que había pasado, pero ella sostuvo que todo “fue un chiste” , y que la decisión de omitir ese fragmento fue de Olga. “Yo no tengo ni idea”, comentó, y dio por finalizado el asunto.