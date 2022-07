“Lloré en una escena de sexo”: Barbie Vélez contó el difícil momento que casi la deja fuera de una obra de teatro

Barbie Vélez y Fabio Di Tomaso pasaron por el diván de Cortá por Lozano, por Telefe, y con la excusa de hablar de Despojo, una comedia familiarmente bipolar, la actriz reveló un llamativo pormenor que vivió durante los ensayos de la pieza: lloró al hacer la escena de sexo con su compañero de elenco y estuvo muy cerca de abandonar el papel .

“¿Es verdad Barbie que cuando hiciste la escena de sexo por primera vez lloraste?”, indagó sin rodeos la conductora Verónica Lozano. Luego de largar la carcajada, Vélez asintió, explicó que las lágrimas fueron porque no se animaba y contó los pormenores del incómodo momento. “Me puse muy mal y lo dije adelante de todos, le dije al director: `Si necesitás buscar a alguien, yo te juro que no me ofendo´”.

despojo

“No me sentía capacitada, sentía que era mucho para mí”, explicó luego la actriz, y comentó que luego se animó de a poco porque sus compañeros “la hicieron sentir muy cómoda ”. “Eso es algo que hay que destacar”, señaló, y Di Tomaso acotó en ese momento que, para ayudarla, él cerraba los ojos para no intimidar a su compañera.

Sobre el momento en el que recibió la propuesta para subirse a las tablas, Vélez contó que lo primero que hizo fue consultarlo con su mamá, la también actriz, productora y ahora panelista Nazarena Vélez. “Porque además en un principio era más heavy como estaba planteado”, confesó.

Ya en mayo, Vélez había expresado su “preocupación” frente al que sería su primera escena “jugada” como actriz. “Cuando leí el libro, lo primero que hice fue dárselo para que lo leyera a mi mamá, que es muy confidente mía y la escucho siempre en lo relacionado con mi trabajo. Ya conocíamos mucho a Diego [Rinaldi, el director de la obra] y sabemos cómo es trabajando, así que confiamos en él y sabemos que todo va a ser respetado. (...) Pero no te puedo mentir. Todavía no ensayamos esa parte, así que veremos”, decía en diálogo con el programa Implacables.

Los actores salen a escena todos los miércoles bajo la dirección de Diego Rinaldi junto a Esther Goris y Mauro Francisco en el Teatro Picadilly. Además de compartir obra por primera vez con Di Tomaso, a quien elogió durante la nota, Vélez destacó el trabajo del resto de sus compañeros.

“Esther Goris es una genia, no entienden el papel que tiene, es una locura, es un papel muy lúcido”, exclamó. Sobre la obra, escrita por la prolífica Patricia Suárez, Barbie adelantó algunos detalles: “Es una comedia bipolar, es una familia muy poco convencional con muchos misterios y muchos secretos que se van a ir descubriendo. Y pasás por muchas emociones: desde el llanto a morirte de risa. Hay muchas cosas”.

Trapitos al sol

A través de un video con una “denuncia”, Mauro Francisco reveló algunas actitudes de sus colegas durante los ensayos. “Barbie, vos tomabas algo en el ensayo que llamabas mate. Yo no sé si faltaba presupuesto ahí o había algo raro”, arrancó en relación a los hábitos de Vélez. Además, resaltó su parte competitiva: “No te podés poner así cada vez que competís”. En relación a Fabio Di Tomaso, señaló su puntualidad extrema: llegó durante todo el período de ensayo media hora antes de lo pactado.

De vuelta al piso, Barbie confesó que toma mate, pero no le cambia la yerba. “El primer mate me dura desde las 11 de la mañana hasta las siete de la tarde”, contó entre risas, aclaró que termina tomando agua caliente y destacó que la yerba está muy cara. “Hay que estar cuidando el peso, obvio”, dijo cómplice. Di Tomaso, por su parte, explicó que la puntualidad fue “un resabio que le quedó de oficios anteriores”, y contó que fue colectivero de la línea 71, que su papá también lo era y que decidió dejar ese trabajo porque era muy estresante.