Susana Giménez subió por error un video de su perra, en el baño de su casa de Barrio Parque Crédito: Instagram

Después de que Susana Giménez enviara a su perra Rita al criadero en el que la compró para que la "eduquen", el martes la cachorra regresó a la casa de Barrio Parque . La misma diva se encargó de dar a conocer la noticia en las redes sociales, compartiendo una foto de su nueva mascota en el jardín de su casa. Este miércoles, la conductora volvió a subir material del reencuentro en su cuenta de Instagram, pero, otra vez, lo hizo por equivocación .

La relación de Susana con las redes sociales es compleja. Si bien la diva suele utilizarlas para compartir con sus fanáticos momentos de su vida cotidiana, para dar a conocer su opinión sobre temas candentes y para rememorar postales de su pasado, también es cierto que en más de una oportunidad terminó subiendo fotos sin que esa fuera su intención.

En este caso, se trató de un video que terminó publicado en su cuenta de Instagram. Allí se puede ver a Rita subida al sillón que la diva tiene en uno de sus baños. "Bueno, bueno. Ahora... Esperá que no sé cómo mandárselo a Celia (Sofovich)", se la escucha decir en off, mientras la cámara capta a la cachorra, que busca alimento. " Ahora te pongo... ¿Vas a comer? Ahora te pongo agua ", se la escucha decir, mientras la cámara toma el plato de plástico vacío y a la perra bebiendo agua de un vaso que se encuentra sobre el suelo.

El clip llamó la atención de muchos de sus seguidores, y uno de ellos se preguntó si, como ya había ocurrido en otras oportunidades, la llegada de esas imágenes a la red no se habrían producido por error. " Sí, ¡me equivoqué! ¿Cómo te diste cuenta? Bueh, ya está... La dejo ", respondió la diva, que supo hacer de sus equivocaciones un sello personal y rendidor.

Más allá de la ternura que despertaron las imágenes, a algunos de sus seguidores no les pareció bien que el recipiente del que Rita bebe agua sea de vidrio y no de plástico o de algún otro material que, en caso de romperse, no lastime a la cachorra.