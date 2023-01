Los 23 imperdibles de 2023: las nuevas temporadas de Succession y Bridgerton, el debut de Matilda, el regreso de Sabina y el enigma de Barbie

escuchar

Música

1. En Vélez se juega de local. Este año parece acentuarse una tendencia de 2022. Por un lado, se recupera el estadio de Vélez como plaza musical para los artistas más diversos. Por otro, son los locales los que vuelven a animarse a este estadio luego de los cuatro shows que Duki ofreció en el José Amalfitani del barrio de Liniers. Serán de la partida en la sede del Fortín, Lali Espósito, Fito Páez (continúa su serie de shows dedicada a celebrar los 30 años del álbum El amor después del amor) y Divididos (festeja sus 30 años), entre otros. Además, ya hay en agenda para el primer semestre figuras extranjeras del mercado latino, como Ricky Martin y Romeo Santos.

Lali se presentará por primera vez en el estadio de Vélez Instagram: @lalioficial

2. La creme de la creme (de la electrónica). El año comienza con grandes figuras de la música electrónica. Será inaugurado por David Guetta con una fiesta que dará este viernes 6, en el Movistar Arena. Poco más de un mes después, el 16 de febrero, Tiësto llegará al Estadio Luna Park. Y Calvin Harris se presentará el 4 de marzo en el Estadio Único de La Plata. Además, uno de los más convocantes créditos locales, Hernán Cattáneo, ya tiene agendada una Sunsetstrip para el 4 de marzo, día de su cumpleaños, en Ciudad Universitaria. Como las entradas se agotaron en 30 minutos, no se descartan más funciones.

Joaquín Sabina ya suma cinco fechas en el Movistar Arena Agencias

3. Contra todo pronóstico, Joaquín Sabina. El cantautor de Jaén vuelve este año a los escenarios. A esos que no pisa desde el comienzo de la pandemia. Poco antes de los cierres y las cuarentenas, en 2020 Joaquín Sabina se encontraba en uno de los conciertos a dúo con Joan Manuel Serrat cuando cayó del escenario y se fracturó. Desde entonces, no volvió a las tablas. Pero, como el mismo dice, “contra todo pronóstico” vuelve a salir de gira. Así bautizó al tour que lo traerá a la Argentina en marzo. Ya tiene al menos cuatro funciones agotadas en el Movistar Arena de Buenos Aires y también visitará el interior del país.

Clásica

4. Los 100 de Callas. El Ministerio de Cultura griego anunció a principios del mes pasado que el centenario del nacimiento de Maria Callas se incluirá en la lista de celebración de aniversarios de la Unesco para 2023. La diva de la ópera cumpliría 100 en diciembre próximo y este dato, para quienes no tengan demasiado claro la dimensión de su figura en el mundo de la lírica, sin duda será el puntapié de los más diversos homenajes, desde reediciones discográficas y conciertos hasta documentales. Entre las curiosidades que se proyectan aparece una biopic que, según informó meses atrás Variety, estará protagonizada por Angelina Jolie y contará con la dirección del chileno Pablo Larraín. ¿Habrá nuevas versiones de su espectáculo holográfico girando por el mundo? Solo será cuestión de esperar las novedades.

María Callas, a 100 años de su nacimiento

5. Gandini y las grandes figuras. El Teatro Colón presentó su temporada a fines del último año. Entre lo que se destaca de su agenda hay un merecido tributo al compositor argentino Gerardo Gandini, a diez años de su muerte. Habrá en su honor varias producciones que van desde los conciertos a una nueva puesta de su ópera La ciudad ausente. Además, regresan algunas figuras, como el director Charles Dutoit, que tendrá un marcado protagonismo en los títulos y conciertos de la temporada; Martha Argerich, con su festival, y la soprano rusa Anna Netrebko. También llegarán la destacada mezzo letona Elina Garanča, los pianistas András Schiff y Maria João Pires y la soprano Sonya Yoncheva.

Teatro

6. El “mago” Messi según el Cirque du Soleil

El mismo Messi en la noche de estreno en Barcelona de Messi10 Prensa Cirque Du Soleil

Messi10, la mega producción del Cirque du Soleil, por fin arribará a Buenos Aires luego de dos postergaciones debido a la pandemia. El montaje de esta arrasadora maquinaria de ficción se estrenó en Barcelona en octubre de 2019. “Barrilete cósmico de la popularidad, la obra le hace justicia a Messi mucho más de lo que podría hacerlo un documental o una biopic”, señaló LA NACION, presente aquella noche mágica. Tras rendir tributo a Michael Jackson, Los Beatles y Soda Stereo, la compañía Cirque du Soleil, asociada con PopArt Music, estrenará en octubre Messi10, mes 10 del calendario, luego de su paso por Barcelona (España), Doha (Qatar) y Riad (Arabia Saudita), lugares de amplia significancia para el jugador que acaba de levantar la Copa del Mundo.

Desde hace más de 8 años, el Teatro Presidente Alvear está cerrado; todo indica que a mediados de años volverá a levantar su telón Santiago Filipuzzi - LA NACION

7. Después de 8 años, reabriría el Teatro Alvear. En mayo de 2022, el Teatro Presidente Alvear cumplió en silencio sus 80 años de vida. La sala, que depende del Complejo Teatral de Buenos Aires, está cerrada desde mayo de 2014, cuando bajó su telón para iniciar una necesaria obra de infraestructura y renovación tecnológica que, según las promesas iniciales, iba a demandar unos meses. Claramente, eso no sucedió. Según un anuncio de agosto último, esta verdadera herida abierta para la avenida Corrientes y para el Complejo levantará su telón en junio con Edmond, dirigida por el francés Alexis Michalik.

Agustin Soy Rada Aristaran será la Señorita Tronchatoro, en Matilda, el musical

8- Con Matilda y Querido Evan vuelven los grandes musicales. 800.000 dólares es el presupuesto inicial previsto para Matilda, el musical, que se estrenará en junio, en el Gran Rex. Basado en la novela homónima de Roald Dahl, con canciones de Tim Minchin y libreto de Dennis Kelly, estará dirigido por Ariel del Mastro, cuenta con tres elencos de niñas y niños y estará protagonizada por Laurita Fernández y Soy Rada. El estreno de la versión fílmica en Netflix, sin dudas, contribuirá al interés de grandes y chicos por la historia de esta niña inteligente, con poderes telekinéticos que hará una revolución en su escuela contra la despiadada señorita Tronchatoro. En mayo, al teatro Metropolitan Sura llegará Querido Evan (Dear Evan Hansen), de Ben Pasek, Justin Paul y Steven Levenson, dirigido por Sebastián Irigo. Está inscripto en ese nuevo estilo de musicales de culto que no buscan la grandilocuencia sino una buena historia, interpretada con excelencia y con partitura moderna. Aún se desconoce quiénes conformarán el elenco.

Series

Brian Cox en Succession

9. El largo camino de regreso. Como cada año, junto a las novedades de las que se espera mucho y se sabe poco, aparecen las series que el público ya conoce y espera con ansiedad. Primera en la lista aparece Succession (HBO), cuya cuarta temporada deberá desenredar el nudo en el que el maquiavélico Logan Roy ató a sus hijos. Para los fanáticos de Star Wars, la prioridad serán las nuevas temporadas de las notables The Mandalorian y Andor (Disney+), mientras que los nostálgicos podrán descubrir la continuación de That 70′s Show, That 90′s show, que estrenará Netflix este 19 de enero.

Tom Hiddleston en Loki Disney

10. Un universo en expansión. En coincidencia con el lanzamiento de la plataforma Disney+ y la pandemia, muchos seguidores de Marvel encontraron en sus series un reemplazo ideal para satisfacer su sed mientras las películas del universo cinematográfico se demoraban en llegar a los cines. La tendencia, más allá de los lanzamientos en salas, seguirá en 2023, con el estreno de al menos cuatro nuevos programas que conectan las películas y otras series ya en marcha. Sin fecha confirmada, este año se verán Invasión secreta, Echo, Ironheart y la segunda temporada de Loki.

11. Un romance real. El enorme éxito de las dos temporadas de Bridgerton dejaó a Netflix con un fantástico problema a resolver: más allá de seguir contando las historias románticas de los integrantes de la familia del título, tenían que encontrar la forma de desarrollar también otros personajes que se transformaron en favoritos del público. Entre ellos, el primero en conseguir su propio relato es la reina Charlotte. Este año se verá la precuela que muestra el camino que llevó a la joven y rebelde dama a convertirse en la consorte del rey Jorge y en la incurable chismosa que se destacó en las dos temporadas de Bridgerton.

12. Harrison Ford por partida doble en la TV. Una de las últimas estrellas de Hollywood en sumarse al universo de las series, este año Ford aparecerá en dos de las ficciones más esperadas. Por un lado, compartirá cartel con Helen Mirren en 1923, la nueva precuela creada por Taylor Sheridan alrededor de los Dutton, la familia de rancheros en el centro del relato de Yellowstone, cuya nueva temporada ya está disponible en Paramount+. Por el otro, el actor de Indiana Jones aparecerá en Shrinking, una comedia creada por el mismo equipo de Ted Lasso que se verá desde el 27 de enero por Apple TV+. Allí, se contará la historia de un psiquiatra, Jason Segel, que ante una tragedia, decide dejar de lado su formación y empieza a decirle a sus pacientes lo que verdaderamente piensa de ellos y sus problemáticas.

Pedro Pascal como Joel, en The Last of Us Captura

13. De una pantalla a las otras. El negocio de la TV funciona a tracción de nuevas ideas originales, de viejos éxitos reciclados y de adaptaciones de obras conocidas en distintos medios. Así, dos de las series que más interés generan para este año son The Last of Us y Atracción fatal. La primera que se estrenará el 15 de enero por HBO Max está basada en el videojuego del mismo nombre y cuenta la historia de Joel (Pedro Pascal), un hombre que en un mundo posapocalíptico es contratado para trasladar a la joven Ellie (Bella Ramsay) a través del devastado territorio de los Estados Unidos. La segunda, aún sin fecha de estreno confirmada en Paramount+, es una reinterpretación de la exitosa película de 1987 encabezada por Michael Douglas y Glenn Close sobre la obsesión de una mujer con su amante casado, que ahora protagonizarán Lizzy Caplan y Joshua Jackson.

Cine

14. Avalancha de secuelas. Hollywood confía una vez más en sus producciones a repetición y para 2023 se espera la llegada a los cines de unas cuantas de esas producciones, que seguramente estarán entre las más vistas del año que viene. La expectativa en la mayoría de los casos es muy grande y la amplia lista incluye, entre otras, a Ant Man and the Wasp 3, Creed 3, John Wick 4, Guardianes de la galaxia Vol. 3, Rápidos y furiosos 10, Indiana Jones 5, Misión Imposible 7, El justiciero 3, Megalodón 2, Duna 2, Aquaman 2 y El juego del miedo 10.

Harrison Ford encarna por quinta vez a Indiana Jones, el arqueólogo más famoso de la historia del cine. Su nueva película llegará a los cines a fines de junio

15. Un mundo de ensueño. De Barbie se hablará mucho hasta que llegue a los cines el 20 de julio. Las primeras imágenes disponibles alientan la curiosidad y alimentan un sinfín de incógnitas. En ellas se pone en movimiento el colorido mundo protagonizado por la muñeca más famosa del mundo. En esa hiperrealidad hay comedia, música y los rostros perfectos de Margot Robbie y Ryan Gosling, junto a un velado homenaje a 2001: odisea del espacio, el clásico de Kubrick. Y detrás de las cámaras, una gran observadora del mundo femenino: Greta Gerwig.

Margot Robbie y Ryan Gosling serán Barbie y Ken en el viaje a la pantalla grande por el mundo de la famosa muñeca. Estreno en cines, el 20 de julio

16. La sirenita. Para el 25 de mayo se anuncia el estreno en los cines de la versión con personajes de carne y hueso de otro clásico reciente de Disney, en este caso la historia de la princesa de un mundo subacuático lleno de magia y reminiscencias mitológicas. La atracción más fuerte de esta novedad es la presencia protagónica de la joven y talentosa Halle Bailey, por lo que tendremos una nueva Ariel de perfiles afroamericanos capaz de actuar, bailar, cantar y enamorarse. Melissa McCarthy será la villana Úrsula y Javier Bardem, el rey Tritón.

Halle Bailey, una Sirenita de carne y hueso en la nueva versión del clásico de Disney que llegará a los cines este año Disney

17. El superhéroe más veloz. Las dudas sobre el estreno en los cines el 15 de junio de la película The Flash quedaron en apariencia superados. Sobre todo los temores de Warner y DC en relación con el problemático comportamiento fuera de los sets de Ezra Miller, el actor elegido para personificar al superhéroe más veloz del planeta. Todo un desafío para el director Andy Muschietti, uno de los dos argentinos con perfil más alto en la industria de Hollywood. La otra es Victoria Alonso, la poderosa productora y ejecutiva de Marvel.

Ezra Miller como The Flash en la película que dirige el argentino Andy Muschietti

18. Oppenheimer. Fuera de los superhéroes y la animación a máxima escala, el proyecto más importante encarado para su estreno en 2023 por un estudio de Hollywood y dirigido para una audiencia adulta es la biografía de J. Robert Oppenheimer, el llamado “padre de la bomba atómica”, que lleva la firma del inquieto Christopher Nolan. El director de Dunkerque y Tenet eligió a Cillian Murphy para encarnar al protagonista de un hecho clave del siglo XX, junto a un elenco de estrellas: Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Kenneth Branagh y Rami Malek.

Cillian Murphy (izquierda), el actor elegido por Christopher Nolan para personificar al padre de la bomba atómica, J. Robert Oppenheimer.

TV Abierta

19. Los realities y los shows de talentos llegaron para quedarse. Tímidamente en 2022 apareció El hotel de los famosos y aunque nadie auguraba un éxito ahí, la repercusión que tuvo este programa impulsó el regreso menos pensado: Gran Hermano y su potencia fue imparable e imbatible en todo el año pasado y en lo poco que va de este año. Sus números devolvieron a la pantalla chica un rating que parecía muy esquivo. Claramente al ritmo de este reality seguirá la televisión en los primeros meses de 2023 mientras que eltrece intentará con la segunda edición de El hotel de los famosos hacerle un poco de sombra y reforzar su debilitado prime time. Pero luego el canal de las pelotitas de colores no tiene pensado dormirse en los laureles y alista varias propuestas de alto perfil para seguir manteniendo la atención de los televidentes de la mano de Got Talent Argentina, que conducirá Lizy Tagliani, y los realities The Challenge y Expedición Robinson, que conducirá Marley, en diferentes momentos del año. Y también habrá una nueva edición de MasterChef, pero esta vez los participantes no serán famosos.

Susana Giménez busca un ciclo que le permita regresar a la pantalla chica Gentileza The Grand Hotel

20. ¿Y Tinelli? ¿Y Mirtha? ¿Y Susana? La pantalla chica de los últimos años viene dejando poco espacio a las figuras que supieron ser sus grandes protagonistas e incluso, en algunos casos, tampoco les respeta la investidura de divas y divos. Marcelo Tinelli empieza un 2023 con más incertidumbre que otros años buscando canal no solo para conducir su espacio sino también para colocar las propuestas de su productora. Mirtha Legrand se despidió de 2022 dejando en claro sus ganas de volver a cenar con famosos y políticos, pero su vuelta no está cerrada. Y Susana Giménez el año pasado hizo una breve aparición en la pantalla de Telefe, que siempre la quiere, pero ella aun no encuentra un formato para volver regularmente y sin esta condición, su participación en la programación del canal puede volver a ser acotada.

21. Ese preciado tesoro: la ficción nacional. La producción nacional tiene poco espacio en la televisión abierta, por múltiples razones, pero este 2023 contará por lo menos con dos grandes apuestas: la segunda temporada de Argentina, tierra de amor y venganza (eltrece), la niña mimada de eltrece, que espera que sea un gran éxito como lo fue la primera. Y Telefe también tendrá su caballito de batalla de la mano de Natalia Oreiro, quien protagonizará una nueva ficción para el canal.

Danza

"El Lago de los Cisnes", con Marianela Núñez Film & Arts

22. Coronadas de gloria. Aunque sea local, Marianela Núñez es una visitante… Ilustre, por supuesto. La gran bailarina argentina, que cumple 25 años con la corona del Royal Ballet de Londres, estará en Buenos Aires en abril para abrir la temporada 2023 del Ballet Estable del Teatro Colón con El lago de los cisnes. En verdad, todo el año será imperdible en materia de figuras invitadas: así como nuestra Messi con tutú participará en el primer título, cerrará, nada menos, que Natalia Osipova, que despertó aquí el año pasado una notable manía. La bailarina rusa -que también forma en el team británico- hará en diciembre La bayadera, en versión de Nureyev, título que estrenará una nueva producción de escenografía y vestuario.

Escena de "Odissea", de María Rovira Marina Tomas Roch

23. De Italia y España: Caravaggio y Odissea. El primer título evoca al otro Michelangelo, que vivió entre 1593 y 1610, y pintó algunos de los cuadros más famosos de ese período. Así, como en escenas de una pinacoteca exquisita y dramática, se desarrolla en dos actos la obra de danza que creó el coreógrafo italiano Mauro Bigonzetti en homenaje al hombre y al artista (justamente de esas dos facetas se trata). Se verá en el Teatro Colón para cumplir con la profecía que reza “la tercera es la vencida”: llegará finalmente para la ocasión a Buenos Aires el superstar italiano Roberto Bolle. De la otra península europea traerán en gira nacional la más reciente creación de la Premio Nacional de Danza catalana María Rovira con la Crea Dance Company, estrenado en octubre pasado, en coproducción entre dos importantes salas españolas: el Mercado de las Flores y los Teatros del Canal. Como todo viaje, desde Ulises hasta aquí, esta Odissea -trabajo para ocho bailarines en clave contemporánea- no se quedará quieta: con funciones en el Teatro El Círculo de Rosario, Del Libertador de Córdoba, San Martín en Tucumán, Mitre en Jujuy y más estaciones en San Luis, Santiago del Estero, La Plata y Buenos Aires, entre agosto y septiembre, recorrerá la Argentina durante un mes.