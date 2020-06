¡Los chicos crecen! Marley le enseña a Mirko a afeitarse

El tierno momento en que Marley le enseña a Mirko a afeitarse

15 de junio de 2020 • 16:04

El tiempo pasa, los chicos crecen y de un segundo a otro van viviendo nuevas experiencias que los acompañarán toda la vida. En los últimos días, a través de Instagram, Marley compartió un dulce momento con Mirko : la primera vez que se "afeitaron" juntos.

El conductor contó que mientras le daba un beso a su hijo, el pequeño comenzó a quejarse de que la barba lo pinchaba, por lo que decidió quitársela. "Hoy me estaba diciendo todo el tiempo que le pinchaba cuando le daba besos, por eso me vine a afeitar y él quiso también", le contó a sus seguidores mientras transmitía el momento.

"Si, papá pincha", le contestó el niño, quien con sus dos años quiere imitar al conductor en todo lo que hace. "Nos vamos a afeitar, yo me quiero poner", expresó mientas su padre se ponía espuma en la cara. "Yo también, quiero yo en mi mano. Yo también soy papá", agregó Mirko observando atentamente el paso a paso.

Mientras Mirko jugaba a desparramarse la espuma por la cara, Marley no pudo evitar ponerse reflexivo al imaginar el futuro. "Cuando vos seas grande como papá te van a salir pinches por toda la cara. En esa época seguro vas a contestar mal, vas a querer salir a bailar y papá te va a decir a veces sí y a veces no, vas a pedirme el auto y papá te va a decir a veces sí y a veces no. Va a ser una etapa muy distinta".

Al momento de pasarse la afeitadora, el conductor de Por el mundo le quitó a una de las maquinitas el filo y se la dio a su hijo. "Quiero sacar yo", le reclamaba su heredero, que ni lerdo ni perezoso se dio cuenta que faltaba una parte en su artefacto. "Cuando seas grande le vas a poner esto, por ahora no", le explicó su papá.

Desde que nació, Mirko se convirtió en uno de los niños más queridos del país. A través de las redes sociales, Marley comparte día a día las gracias del pequeño, que ya comienza a hablar con fluidez y a expresar su opinión. En las últimas semanas, el conductor publicó un video de su hijo diciendo su primera "mala palabra" y sus intentos de retarlo mientras contenía la risa.