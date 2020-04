Mirko dijo su primera "mala palabra" y Marley intentó ponerse serio

Mirko dijo su primera "mala" palabra y Marley se puso serio

Los chicos repiten todo lo que escuchan, y muchas veces, ni siquiera el extremo cuidado de los padres puede evitar que aprendan expresiones poco cordiales. Este fin de semana, Mirko incorporó una nueva frase a su vocabulario, y Marley se vio obligado a ponerse serio, aunque solo por unos pocos minutos.

"Primera mala palabra y tentadas. Mirko escuchó de casualidad en la tele una expresión que ahora repite, y después se tentó ¡Como casi todos los días! Risa contagiosa", escribió el conductor de Por el Mundo al compartir un video del pequeño.

Mientras Mirko pinta con marcadores, su papá intenta sacarle uno y él, molesto, le responde. "No rompas las pelotas". Inmediatamente Marley se pone serio como para retarlo, pero no puede evitar reírse cuando el niño comienza a fingir una carcajada. "¿Como? ¿Qué le dijiste a papá? Le quería sacar el marcador y me dice, 'Papá no me rompas las pelotas'. A ver, dámelo a mí", vuelve a intentar. "No", responde el nene firmemente.

Mientras el conductor se ríe de la situación, Mirko vuelve a ponerse contra su padre. "Cintura de pollo", le dice y se tienta una vez más. "Me hacés reír, bebé", le responde Marley con cariño.

Esta semana, padre e hijo se preparan para volver a la pantalla chica con una edición especial de Por el mundo en casa . Todos los domingos a las 21, el conductor saldrá en vivo desde su hogar, y contará con invitados vía skype con quienes rememorará los viajes hechos el año pasado. "Yo grabé dos programas más de Por el mundo que iban a salir en diciembre pasado, para la época de Navidad y Año Nuevo", le contó hace unos días Marley a LA NACION . "En uno se nos puede ver tomándonos un yate de Ibiza a Formentera, con Mirko, y presentando material con Wanda Nara, Vicky Xipolitakis y Susana Giménez; ese material finalmente se verá ahora".