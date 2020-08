Mariana Gallego habló del presente de Mirtha Legrand en Hay que ver Fuente: Archivo

13 de agosto de 2020

No han sido meses fáciles para Mirtha Legrand. Tras perder a su hermano Josecito en agosto del año pasado, se sumó la repentina muerte de su gemela "Goldy" y la pandemia del Coronavirus, que la alejó de la pantalla chica desde que empezó la cuarentena obligatoria.

Tras recluirse en su casa por ser paciente de riesgo, su nieta Juana Viale se hizo cargo de la conducción de su programa, aunque la diva está en todos los detalles. Esta tarde, su abogada Mariana Gallego, quién habla a diario con Mirtha, contó detalles exclusivos en Hay que ver.

"Creo que son muchas cosas que le pasaron juntas. La pandemia, la muerte de 'Goldie', sumada a la de Josecito y el temor que ella tiene en esta situación", comentó la letrada mientras advirtió que "La Chiqui" no sale ni al balcón por miedo. "Está muy preocupada. Le tiene mucho miedo a la enfermedad", confesó.

La abogada contó como son los días de Mirtha Legrand en su departamento de Avenida Del Libertador. "Está activa, hace sus ejercicios, lee muchísimo y está al tanto de todo. Mira todos los programas", indicó. En cuanto a si tiene ganas de volver a la televisión, expresó: "Creo que en su interior quiere volver pero no es algo que me haya transmitido. Está muy conforme con Juanita, que lo está haciendo bárbaro. Me habla más de sus miedos, de sus temores y de sus cuidados que de volver".

Con respecto de cómo ve la actuación de Juana al mando de su programa, aseguró que está muy conforme. "Sé que hablan mucho del vestuario, no sé si de las preguntas que hace. Los que la conocemos a Juana fuera de escena vemos a la Juana verdadera. Esas preguntas bomba son de ella. Es muy espontánea, siempre dice lo que piensa", remarcó Gallego.