Los hijos de Val Kilmer emitieron un comunicado, a dos días de haber anunciado la muerte de su padre: “Gracias por honrar su memoria”

La familia de Val Kilmer rompió el silencio tras su muerte. Dos días después de que su hija Mercedes confirmara que el actor había muerto a los 65 años, ella y su hermano emitieron un comunicado, que hicieron llegar a distintos medios de los Estados Unidos, en el que se mostraron muy conmovidos por las muestras de cariño del público.

Mercedes Kilmer y Jack Kilmer, hijos del actor Val Kilmer, posan con motivo del estreno del documental Val en el Festival de Cine de Cannes, en 2021

“ Gracias por honrar la memoria de nuestro extraordinario padre. Estamos muy orgullosos de él y nos honra ver que su legado caló hondo en la vida de muchas personas ”, expresa el comunicado, firmado por Mercedes y su hermano Jack, y concluye: “En este momento, nos gustaría llorar su pérdida en privado”.

La última aparición pública de Kilmer tuvo lugar con su hija Mercedes, de 33 años, durante la Gala anual Thespians Go Hollywood en Avalon Hollywood en Los Ángeles el 18 de noviembre de 2019. En el evento, la estrella de Batman eternamente posó para fotos en la alfombra roja con su única hija, quien también es actriz y coprotagonizó junto a su padre Paydirt de 2020.

Val Kilmer junto a sus hijos Mercedes y Jack Grosby Group - The Grosby Group

Anteriormente, en febrero de ese mismo año, el actor se mostró en un evento que tuvo como fin recaudar fondos para la fundación Twain Manía, que lo tenía como presidente y cuyo fin era acercar las obras del célebre autor Mark Twain a las nuevas generaciones. En aquella ocasión, también posó en la alfombra roja como en los viejos tiempos y luego pronunció un discurso, mientras su hijo Jack lo miraba orgulloso desde su butaca.

En 2014, Kilmer había sido diagnosticado con cáncer de garganta, una enfermedad de la que posteriormente se recuperó, según aclaró su hija. Durante años, el actor intentó esquivar los rumores sobre su estado de salud, pero finalmente habló sobre su batalla durante una entrevista publicada en diciembre de 2017 por The Hollywood Reporter. En aquel artículo reveló que los dos años de lucha contra aquel mal le habían “pasado factura” a su familia y reveló que se había sometido a un procedimiento en la tráquea que volvió su voz ronca y lo dejó sin aliento .

Kilmer en una escena de La isla del Dr. Moreau

Sus problemas de salud se habían hecho evidentes por primera vez en enero de 2015, cuando un portavoz declaró a People que lo habían llevado de urgencia al hospital “por un posible tumor”. Poco después, el mismo Kilmer publicó un comunicado en su cuenta de Facebook en el que negaba tener un tumor. Allí, solo se limitó a informar que había sido intervenido quirúrgicamente. Lo cierto es que desde aquel momento, limitó su aparición en películas en los últimos años de su vida.

Su último papel fue una breve participación en el éxito de 2022 Top Gun: Maverick protagonizada con Tom Cruise, a casi 40 años del film original donde Kilmer interpretó a Tom “Iceman” Kazansky. Cruise, de 62 años, también le dedicó unas palabras este jueves en Las Vegas, antes de comenzar su presentación sobre nuevo material de su próxima película Misión: Imposible - Sentencia final.

Val Kilmer interpretó a Iceman en Top Gun de 1986 (Foto: Instagram @valkilmerofficial)

“Antes de empezar hoy, quisiera dedicar un momento a honrar a un querido amigo mío, Val Kilmer“, dijo Cruise, entre aplausos del público. “ No tengo palabras para expresar cuánto admiraba su trabajo y a él como ser humano; lo agradecido y honrado que me sentí de que se uniera a Top Gun y regresara para Top Gun: Maverick ”, agregó.

Y continuó diciendo: “Sería genial si pudiéramos tener un momento todos juntos, porque le encantaba el cine y nos dejó mucho con sus actuaciones y sus películas. Si pudiéramos tomarnos un momento y recordar todos los momentos maravillosos que pasamos con él”. “Gracias, Val”, añadió Cruise tras dirigir el momento de silencio en memoria de su difunto amigo y colega. “Te deseo lo mejor en tu próximo viaje. Gracias a todos por hacerlo. Sé que lo agradece”.

Tom Cruise le rindió un sentido homenaje a Kilmer en el CinemaCon 2025 VALERIE MACON - AFP

Kilmer, nacido un 31 de diciembre de 1959 en la misma ciudad donde vivió casi toda su vida, Los Ángeles, California, creció en el barrio de Chatsworth. Hijo de Eugene Kilmer, un desarrollador inmobiliario, y Gladys Ekstadt, desde chico se destacó por sus dotes actorales y su carisma innato. Su apacible vida fue marcada por la tragedia cuando su hermano menor, Wesley, murió ahogado en 1977, a los 15 años. “Era un genio”, le dijo Kilmer a The New York Times en 2002, y contó que el adolescente soñaba con convertirse en director de cine, y lo calificó como “tan talentoso que podría haber sido otro Steven Spielberg o George Lucas”.

Joanne Whalley y Val Kilmer en Nueva York, en febrero de 1989 Grosby Group

Poco después de la muerte de su hermano, a los 17 años, Kilmer se convirtió en la persona más joven en ser aceptada en el famoso grupo de teatro de la Juilliard School. “Tuve una experiencia única, porque perdí a mi hermano pequeño una semana antes de empezar la escuela. Fue un momento muy emotivo para mí, y en cierto modo, los altos estándares y la actividad de la escuela, estoy seguro, me beneficiaron, porque me vi obligado a cuestionarme a mí mismo sobre mi propia vida, ya sabes, sobre mis creencias sobre la vida y la muerte. Para mí, fue una excelente manera de superar ese momento difícil, ser lanzado a una escuela tan excelente”, rememoró el actor en 2005.

Val Kilmer en una foto promocional de Batman Eternamente WARNER - WARNER

A lo largo de una exitosa carrera en el cine y en la televisión, Val Kilmer participó en numerosas producciones, entre ellas Top Secret! (1984), Top Gun (1986) y Willow, en la tierra del encanto (1988). Interpretó a Jim Morrison en The Doors (1991) y protagonizó Corazón de trueno (1993) como Doc Holliday. En 1995, asumió el papel de Batman en Batman eternamente y apareció en Fuego contra fuego, junto a Robert De Niro y Al Pacino.

También protagonizó la remake de El Santo (1997), The Ghost and the Darkness, The Island of Dr. Moreau (1996) y A primera vista (1999). En los 2000, participó en Planeta rojo (2000), Dinero sucio (2002), Las desapariciones (2003), Alejandro Magno (2004), Entre besos y tiros (2005), Déjà vu (2006), Núm3ros (2007), Terror bajo la nieve (2009) y El viajero (2010).

Val Kilmer and Cher en la fiesta post estreno de Grease II Ron Galella - Ron Galella Collection

Kilmer estuvo casado con la actriz Joanne Whalley, a quien conoció en el set de Willow, en la tierra del encanto, y con quien tuvo dos hijos, Mercedes y Jack, antes de divorciarse. Anteriormente, vivió un comentadísimo romance con Cher, que escandalizó a la sociedad estadounidense por la diferencia de edad entre ambos. Aquel romance tumultuoso terminó convirtiéndose en una entrañable amistad que los unió hasta el día de su muerte. También estuvo en pareja con Michelle Pfeiffer, Cindy Crawford, Daryl Hannah y Angelina Jolie.

