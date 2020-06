El cantante español publicó un video donde habló por primera vez de su homosexualidad Crédito: Instagram

En las últimas horas Pablo Alborán sorprendió a sus fanáticos y publicó un video en su cuenta de Instagram, donde habló por primera vez abiertamente de su homosexualidad : "Necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era, y estoy aquí para decirles que soy homosexual , y que no pasa nada, que la vida sigue". Muchos famosos le comentaron el posteo y le dejaron mensajes de apoyo : colegas musicales como Ricky Martin y David Bisba l lo felicitaron por su valentía.

"Mucha gente lo supone, lo sabe o simplemente le da igual, ya que en mi casa, en mi familia, he sentido siempre la libertad de poder amar a quien he querido , de dedicarme a lo que he querido. Me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños", dijo el cantante español mirando a cámara en su video.

Además dejó una profunda reflexión: "En mi trabajo, en mi compañía de discos (...) jamás me sentí discriminado, odiado o sentí que decepcionaba a alguien por ser yo, pero desgraciadamente hay mucha gente que no lo vive así. Por eso hoy sin miedo también espero que este mensaje le haga el camino más fácil a alguien ".

Los mensajes de los famosos para Pablo Alborán

Ricky Martin fue uno de los primeros en dejar su comentario en la publicación del cantante: "¡Bravo hombre valiente! La vida es muy corta para vivirla a medias. Son muchas las almas que pasan por esta vida sin llegar a aceptar su naturaleza y eso es triste". Luego agregó: "Esa batalla, ya la has ganado. Que afortunado eres. No sabes la cantidad de hombres y mujeres que has ayudado con este vídeo ".

" ¡Qué feliz me siento por ti! Vivir sin miedos Pablo. Te lo mereces", cerró el artista puertorriqueño que alguna vez pasó por la misma situación, y recibió el mismo apoyo por parte de sus fanáticos.

Ricky Martín le dejó un emotivo mensaje a Pablo Alborán en su posteo Crédito: Instagram

David Bisbal también le escribió un mensaje de apoyo y celebró su valentía: "¡Un abrazo enorme Pablo! ¡A muerte contigo! Se te quiere". Otro cantante español que expresó tiernas palabras para Alborán fue David Bustamente : "¡Te quiero amigo! ¡Tú amas tanto y tan bien, que sigue amando a quien tú quieras! Pero nunca dejes de amar, yo no dejaré de amarte".

El cantautor Melendi también dijo presente en la red social y afirmó: "¡Te quiero Pablo! Poco importa a quien ames mientras ames. Tú energía siempre ha sido maravillosa conmigo y con todos los compañeros por eso todos en la profesión te apreciamos tanto por eso y por que eres uno de los mejores artistas que ha dado nuestro país.

India Martínez aprovechó la ocasión para dejar una reflexión en su cuenta de Twitter: "Solo hay una forma de amar y mil maneras de sentir. por el amor y la música libre. Qué grande eres, te quiero amigo".

Pitingo , el grupo musical S7ETE , Banda 21 , fueron otros de los que expresaron cálidas palabras al intérprete español, y todos coincidieron en que siempre que compartieron escenario con él se encontraron con un ser maravilloso, digno de admirar.

El periodista español Borja Teran también hizo un llamado de atención en la red social del pajarito: "Pablo Alborán sale del armario y la presentadora televisiva Sonsoles Onega dice: "qué pena con lo guapo que es". Este comentario es un ejemplo de homofobia interiorizada en la sociedad. Nos queda mucho camino. Sigue siendo guapo, pero ahora es más libre.

La Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI de España también se hizo eco de las declaraciones del cantante: "Según @EURightsAgency, tan solo el 53% de las personas #LGTBI afirman que son bastante o muy visibles. Testimonios como el de @pabloalboran nos recuerdan la importancia de contar con referentes para la juventud #LGTBI. ¡Buen comienzo para este #Orgullo2020!

Tony Aguilar fue más allá y le recordó: "Mi querido @pabloalboran, admiro tu sinceridad inspiradora cómo admiro tu arte y tu música que cómo tú, sois libres. Hoy no has confesado nada, porque amar no es pecado. Sigue regalándonos esa sensibilidad inigualable componiendo y haciendo nuestras vidas mejores con tu música".