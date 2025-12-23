Nuevos archivos del caso Epstein revelan “al menos ocho” vuelos de Trump y reavivan denuncias de encubrimiento

NUEVA YORK.– La publicación de 8000 nuevos documentos del caso Jeffrey Epstein volvió a sacudir la política estadounidense y reavivó las sospechas sobre posibles encubrimientos en torno a los vínculos del fallecido financista con figuras poderosas. Entre los archivos difundidos esta semana por el Departamento de Justicia aparece un correo interno que sostiene que Donald Trump viajó en el jet privado de Epstein “muchas más veces de lo que se había informado previamente”, incluyendo trayectos en los que también habría estado presente una mujer de unos 20 años.

El correo electrónico, fechado el 7 de enero de 2020 y enviado por un fiscal del distrito sur de Nueva York, indica que Trump figura como pasajero en al menos ocho vuelos entre 1993 y 1996, cuatro de ellos junto a Ghislaine Maxwell, la excolaboradora de Epstein condenada en 2021 por tráfico sexual. En uno de esos vuelos de 1993, según el mensaje, los únicos pasajeros registrados fueron Epstein y Trump; en otro, viajaron ambos junto a una mujer de unos 20 años cuyo nombre aparece tachado en los documentos.

Los fiscales subrayan que la mera mención de nombres en estos archivos no constituye una acusación ni prueba de delito y que no hay indicios de que la mujer citada en los registros haya sido víctima de un crimen. El propio correo interno explica que la información fue compartida para evitar “sorpresas” en el marco de la causa contra Maxwell y que algunos de los pasajeros mencionados podrían haber sido considerados potenciales testigos, no sospechosos.

En línea con esa aclaración, el Departamento de Justicia advirtió en un comunicado que acompañó la publicación que parte del material difundido incluye “afirmaciones falsas y sensacionalistas” presentadas ante el FBI poco antes de las elecciones presidenciales de 2020, entre ellas denuncias dirigidas contra Donald Trump. Según el organismo, esas acusaciones fueron evaluadas en su momento y resultaron “infundadas y falsas”.

“El punto debe quedar claro: las afirmaciones carecen de sustento y, de haber tenido el más mínimo valor probatorio, ya habrían sido utilizadas políticamente contra el presidente Trump”, sostuvo el Departamento de Justicia en un mensaje publicado en la red social X. Aun así, remarcó que decidió difundir los documentos en cumplimiento de la ley y en nombre de la transparencia, aplicando las protecciones legales correspondientes para las víctimas de Epstein.

Acusaciones de encubrimiento

La última divulgación se inscribe en una nueva tanda de más de 8000 documentos que el Departamento de Justicia puso en línea esta semana, luego de haber publicado días antes otro paquete con escasas referencias al actual presidente. En total, el organismo habilitó alrededor de 11.000 enlaces, aunque varios de ellos no conducían a ningún contenido, un aspecto que volvió a alimentar las críticas sobre el proceso.

Esta foto difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos muestra un escritorio con un cajón abierto y fotografías, documentados el 6 de julio de 2019, durante un allanamiento a la residencia de Jeffrey Epstein en Nueva York. U.S. Department of Justice�

El cronograma responde a la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein (EFTA), aprobada casi por unanimidad en el Congreso y promulgada en noviembre, que obliga al gobierno a divulgar todos los documentos no clasificados vinculados al caso. Sin embargo, organizaciones de víctimas advirtieron que solo se hizo pública una “fracción” del material y cuestionaron el nivel de censura aplicado, al que calificaron como “anómalo y extremo”.

En el plano político, los copatrocinadores de la ley —el demócrata Ro Khanna y el republicano Thomas Massie— advirtieron que podrían impulsar cargos por desacato contra la fiscal general Pam Bondi si el Departamento de Justicia no cumple plenamente con la norma. “Debe dejar de proteger a los hombres ricos y poderosos que no fueron acusados”, reclamó Khanna, al exigir la difusión de documentos específicos aún reservados.

La presión se intensificó el lunes, cuando el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, presentó una resolución en la que pidió iniciar acciones legales contra la administración. “Es claramente una operación de encubrimiento”, afirmó, en una de las críticas más duras desde la oposición.

Desde el gobierno, el fiscal general adjunto Todd Blanche atribuyó los retrasos a la necesidad de proteger la identidad de más de 1000 víctimas y rechazó que se esté encubriendo al presidente. También recordó que Trump mantuvo una amistad con Epstein durante al menos 15 años, antes de distanciarse de él a comienzos de los años 2000.

Esta foto difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos muestra una colección de obras de arte en la residencia de Jeffrey Epstein, el 6 de julio de 2019, en Nueva York. U.S. Department of Justice�

Durante la campaña de 2024, Trump se había mostrado a favor de hacer públicos los archivos del caso. Ya en el poder, sin embargo, cambió de tono y calificó el escándalo como una “farsa” impulsada por los demócratas. Incluso se mostró visiblemente molesto ante las preguntas de la prensa. “Esto es una manera de desviar la atención de los enormes logros del Partido Republicano”, dijo esta semana desde Mar-a-Lago.

El presidente insiste en que no tuvo conocimiento de los delitos de Epstein, que lo expulsó de su club en Florida por considerarlo un “creep” (“depravado”) y que no enfrenta ninguna acusación vinculada a la red de abuso sexual.

“El hombre invisible”

Más allá de Trump, los nuevos documentos incluyen múltiples referencias a otras figuras públicas, entre ellas el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, para quien el Departamento de Justicia elaboró un memorando de 22 páginas solicitando colaboración a las autoridades británicas con el fin de entrevistarlo como testigo material. Su nombre vuelve a aparecer de manera indirecta en otros pasajes del expediente, vinculados al rol que habría desempeñado Ghislaine Maxwell como intermediaria en viajes y contactos sociales de personas de alto perfil.

En particular, un conjunto de correos electrónicos de 2001 y 2002 muestra a Maxwell coordinando un viaje a Perú de un hombre identificado con el alias “El hombre invisible”, identidad que los investigadores y los propios documentos asocian con Mountbatten-Windsor, aunque sin mencionarlo de forma explícita en los mensajes.

El príncipe Andrés de Inglaterra habla durante una entrevista televisada frente a la Capilla Real de Todos los Santos en el Royal Lodge, en Windsor, el domingo 11 de abril de 2021.

En un intercambio de febrero de 2002, vinculado a una posible visita que incluía actividades turísticas como las Líneas de Nazca, un contacto local pregunta, en un mensaje reenviado por Maxwell, “sobre las chicas… ¿qué edad tiene?”. En otro correo, el propio “El hombre invisible” responde: “En cuanto a las chicas, dejo eso enteramente en tus manos y en las de Juan Esteban”.

Un mensaje posterior, enviado en marzo de ese año, alude a “algo de turismo y algo de ‘turismo de dos piernas’”, una expresión que, según los investigadores, sugería encuentros sociales cuidadosamente seleccionados. En ese mismo intercambio, Maxwell subraya la importancia de la discreción y advierte que el visitante no quería que el viaje trascendiera públicamente.

Mountbatten-Windsor realizó efectivamente una visita oficial a Perú en marzo de 2002, durante la cual fue fotografiado en Lima. Los documentos aclaran que no hay indicios de que estos correos prueben conducta criminal, aunque aportan contexto sobre la trama de vínculos y la logística social que rodeaba a Epstein y su entorno.

El expediente incluye además otros intercambios entre Maxwell y una persona que firma como “A”, quien utiliza el mismo alias. En uno de ellos, fechado en agosto de 2001, menciona que se encontraba en Balmoral, durante el verano de la familia real, y bromea sobre la búsqueda de “nuevos amigos inapropiados”, a lo que Maxwell responde con ironía que solo ha conseguido “amigos apropiados”.

Una foto sin fecha, difundida como material de distribución por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, muestra al financista estadounidense y delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein, al expríncipe Andrew Mountbatten-Windsor y a la exsocialité británica Ghislaine Maxwell, de pie en el palco real de Ascot. Us Department Of Justice� - US Deprartment of Justice via PA�

Un expediente que sigue abierto

El material difundido incluye además videos y audios inéditos, como registros de vigilancia de agosto de 2019, cuando Epstein fue hallado muerto en su celda en una cárcel federal. Su fallecimiento fue declarado suicidio, aunque el caso sigue rodeado de teorías conspirativas. Entre los correos internos figuran intercambios sobre evaluaciones psicológicas, decisiones de alojamiento y debates previos a su muerte.

Lejos de cerrar el capítulo, la publicación fragmentaria de los archivos, su retiro temporal del sitio oficial y el alto nivel de censura mantienen viva la sospecha de que aún hay información sensible sin revelar. Mientras tanto, la reiterada aparición del nombre de Trump en documentos internos vuelve a exponer sus antiguos vínculos con Epstein, aunque sin aportar pruebas de conducta criminal.

Así, el nuevo paquete de archivos no logró clausurar uno de los escándalos más persistentes de la historia reciente de Estados Unidos, sino que reavivó la presión política y social para que el gobierno libere la totalidad del material prometido y despeje, de una vez, las dudas que siguen rodeando al caso Epstein.

