Tal y como estaba previsto, el miércoles 8 de noviembre, Nicole Neumann y Manuel Urcera se convirtieron en marido y mujer. La unión civil se realizó en Neuquén y, posteriormente, se dio inicio al festejo XL, puesto que durará casi tres días. Si bien hubo brindis, outfit blanco y mucho amor, una ausencia importante no pasó desapercibida; se trata de Indiana, la hija mayor de la modelo y Fabián “Poroto” Cubero, quien no viajó a la Patagonia para el evento. Lo cierto es que su presencia estuvo en duda durante los últimos meses, debido a la tensa relación con su madre. Aunque parecía que las cosas habían mejorado un poco, finalmente se conocieron los motivos por los cuales la adolescente decidió quedarse en Buenos Aires y no ir a la boda.

Desde el primer momento, el casamiento de Neumann y Urcera estuvo envuelto en varias polémicas, por cuestiones de locación, temas económicos y también vinculados a la lista de invitados. Entre medio, la modelo tuvo que sortear algunos problemas con su hija mayor, quien decidió irse de la casa que compartían y mudarse con su padre, Micaela Viciconte y Luca, el hijo de ambos. Si bien la relación entre ambas no estaba pasando un buen momento, en octubre Nicole organizó una fiesta de 15 para la adolescente y dio cuenta de que las cosas podrían estar mejor y que, incluso, la adolescente podría ir a su casamiento.

No obstante, el miércoles la famosa se casó en Neuquén por tercera vez y su primogénita estuvo ausente. En A la Barbarossa (Telefe), Pía Shaw dio detalles del civil de Neumann y Urcera, con alrededor de 500 invitados, que se realiza en la bodega Malma, ubicada en San Patricio del Chañar, y explicó por qué Indiana fue.

“Hay varios temas. Uno tiene que ver con el colegio, la cantidad de faltas”, explicó Shaw, aunque advirtió: “Igual, como es una boda que dura casi tres días, perfectamente podría viajar después para el finde semana y estar allá”. En este sentido, dio cuenta de que la adolescente no estaría muy a gusto en los aviones, lo cual también habría sido un factor determinante.

“El otro tema es no sentirse demasiada cómoda ante la situación”, expresó y mencionó que el diálogo entre madre e hija “no está del todo bien”. “Con el tema de las faltas y unas materias que tenía que dar, decidió finalmente que era mejor no ir”, dijo la panelista y aseguró que sus hermanas menores, Allegra y Sienna sí viajaron el martes en un avión privado para estar presentes en el civil.

Mucho se rumoreó sobre si Indiana iría o no al casamiento de su madre, teniendo en cuenta el vínculo entre ambas. El reciente acercamiento dio cuenta de que podría estar en la lista de invitados, pero finalmente se supo que esto no fue así. No obstante, la panelista dijo que, por el momento, la adolescente sí asistirá a la fiesta que se realizará el 8 de diciembre en Exaltación de la Cruz, Buenos Aires.

Pero, así como Indiana no viajó a Neuquén para la boda de su madre y Urcera, Shaw expresó que la quinceañera sí asistiría este fin de semana, junto a su padre y Mica Viciconte al casamiento de Fernando Colombo, productor de Telefe.