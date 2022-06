Los románticos mensajes entre la China Suárez y Rusherking tras un fin de semana de amor

Desde que decidieron blanquear públicamente su relación, la China Suárez y Rusherking no ocultan lo que sienten el uno por el otro. Más allá de lo que sucede en la intimidad, las redes sociales se han vuelto una ventana en donde la pareja le permite ver a la gente un poquito de lo que pasa en su día a día y lo que sienten el uno por el otro.

El sábado por la noche, la actriz subió a Instagram tres imágenes de lo que fue su día. En la primera y en la segunda se la ve sola, pero en la tercera aparece con el cantante a quien abraza mientras apoya su boca sobre la mejilla de él. No pasó mucho tiempo hasta que el trapero comentó la publicación con picardía.

“Me gusta la tercera foto”, escribió Rusherking, y agregó tres emoticones de una carita pensando y un corazón. “A mi el de la tercera foto”, respondió ella .

Los posteos de la China Suárez y Rusherking

Además de estos posteos en el muro de Instagram, en los últimos días ambos estuvieron compartiendo algunas fotos a través de historias de Instagram. En la semana, él subió algunas fotos de una romántica cena para dos, en donde degustaron pastas, papas fritas y flan con dulce de leche como postre. Ese mismo día, ella compartió una foto de su chico en la mesa del restaurante elegido por ambos. Un día antes habían concurrido juntos al recital que dio el venezolano Danny Ocean en el Teatro Vorterix, en donde la pareja fue filmada infraganti y a los besos en el VIP.

La China también estuvo presente en un momento muy importante de él: su primer gran recital en el Luna Park. A Suárez se la pudo ver muy contenta desde su butaca junto a Magnolia, la hija que tuvo fruto de su relación con Benjamín Vicuña. Ambas disfrutaron del concierto en donde bailaron al ritmo de las canciones.

“Estoy muy enamorado y muy bien“, reveló el joven de 22 años hace unas semanas durante su visita a PH: Podemos Hablar. “Conocí a alguien con quien de verdad la paso muy bien y hace mucho que no me sentía así, así que estoy disfrutando mucho de ese proceso”, agregó.

El músico también contó como se conocieron. “Fue medio mutuo. Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche y nos hacíamos los bol... Yo no sabía si avanzar o no, porque de verdad soy muy respetuoso, como que nunca me gusta pasarme”, explicó. “No la conocía mucho a ella, veníamos hablando, obvio, pero no teníamos mucha confianza”. Ese momento marcó un quiebre y dio paso a un encuentro. “Estuvimos toda la noche cruzando miraditas. Yo después me fui a Madrid y ahí la vi. Estuvimos en Madrid, después vinimos para la Argentina y estuvimos acá. Nos estamos conociendo”, relató y reconoció que “la primera noche de amor fue acá”, no en España.

Las primeras especulaciones que hablaban de un vínculo entre la actriz y el cantante comenzaron a sonar hace varias semanas, cuando ambos empezaron a compartir fotos en sus redes sociales con sutiles detalles que indicaban una aparente cercanía. Sin embargo, las dudas se hicieron a un lado cuando trascendió un video grabado en la fiesta posterior a los Martín Fierro, en el que se los ve a la China y a Rusherking juntos en la pista de baile.