Lourdes Fernández, luego de que le negaran la libertad a su expareja: “Estoy muy triste, él no me hizo nada”

En medio del delicado momento personal que atraviesa Lourdes Fernández, un notero de A la tarde (América TV) interceptó a la artista mientras se dirigía hacia un ensayo y le consultó sobre su estado de salud. De esta manera, en la puerta del domicilio ubicado en Villa Crespo donde pasa sus días acompañada de sus amigas, la cantante hizo unas breves declaraciones.

“¿Cómo estás?”, le consultó el notero Oliver Quiroz. “Bien. Tuve una angina horrible, estoy yendo al ensayo re tarde”, respondió Lourdes, mientras caminaba hacia un auto. “Hoy le negaron la excarcelación a Leandro [García Gómez]”, agregó el cronista, y la integrante de Bandana apuntó: “Estoy muy triste con eso, él no me hizo nada”. Ante la consulta sobre orden de restricción para que la Justicia impuso para que él no pueda acercarse a ella, comentó: “Sí, me restringieron eso”. Luego, la intérprete se subió a un auto que partió raudamente.

Según informó el periodista Carlos Salerno en el programa Desayuno americano, las investigaciones indican que, antes de su detención, el hombre habría llegado a golpear a Fernández. También señaló que la joven mantuvo conversaciones con terceros que habrían reflejado su deseo de abandonar el lugar, aunque no habría podido concretarlo. El juez Diego Slupski, a cargo del caso, rechazó además el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Gómez García, por lo que seguirá detenido mientras se desarrollan las investigaciones por violencia de género y privación ilegítima de la libertad.

¿Qué dijo la madre de Lourdes?

En diálogo con A la tarde, Mabel López fue consultada por las declaraciones de su hija. “¿La escuchaste a tu hija?“, consultó el panel del programa. ”Coincido con ella que todo es muy triste, como te dije, él de entrada era amoroso y después no sé qué paso. Es una situación muy triste“, comentó la madre de la artista.

Lourdes había denunciado una situación de violencia de género meses atrás (izq.); en una foto con su expareja (der.).

“Ella dice que él no le hizo nada“, apuntaron desde el piso. ”Hay mucha gente alrededor de ella presentando pruebas, fotos...“, contestó López. ”¿Tenés miedo que se caiga la causa?“, le consultaron. ”No. Creo que ella tiene todo un potencial para darse cuenta", agregó.

Además, los periodistas le consultaron a López por el estado emocional de Lourdes: “¿Sentís que tu hija está en sus cabales?“, preguntaron. “Es muy amplio eso. Ella no es incapaz, no es incapacitada, tiene este cuadro... Está preparando el show, ustedes la van a ver arriba del escenario y no van a poder creer que hace unos días estuvo como estuvo...”, expresó la madre de la artista.

“Está lúcida, en plenitud laboral, pero en este programa dice que él no le hizo nada”, agregaron desde A la tarde. “Él tiene una perimetral”, respondió tajante López. Además, aclaró que su hija aún no está recibiendo tratamiento psicológico, aunque cree que lo va a tener pronto.

Valeria Gastaldi y Lissa Vera le demostraron su apoyo a Lourdes Fernández (Foto: Instagram/@bandanaoficial)

En los últimos días fue Lissa Vera, su compañera en la banda, quien salió a denunciar a García Gómez y asegurar que se trataba de “una persona muy peligrosa”. Vera había advertido que Fernández probablemente iba a enojarse con ella por declarar en la Justicia contra su expareja.“Yo prefiero que Lourdes se enoje conmigo a después tener que lamentarme frente a un cajón”, había dicho en diálogo con los medios.

En su mensaje de este sábado, Lourdes agregó que se encuentra “acompañada” y “contenida” por sus amigas. Asimismo, reafirmó que se encuentra con anginas, algo que ya había dicho la semana pasada en un video.

La cantante, que como solista se hace llamar Lowrdez, insistió en que había “cuestiones confusas” que el público no llegaba a entender. “Me gustaría aclarar y calmar algunas cosas”, señaló.

Lourdes Fernández aseguró que está bien

“Es muy difícil, muy doloroso y muy complicado poder explicar todo lo sucedido, pero soy una persona pública y sé que debo algunas aclaraciones. Todos saben que muchas veces traté de remontar una relación por amor, pero a veces no se puede por más que una intente una y otra vez”, escribió.

“Lograr revincularse desde lo lindo que vivimos fue nuestro objetivo, ya que somos dos buenas personas, pero la suma de muchos sucesos dolorosos me llevan a tomar decisiones drásticas. Nadie nos enseña a amar”, escribió este sábado. Luego, afirmó comprender a su familia, amigos y compañeras de Bandana por lo ocurrido, pero subrayó que había “cuestiones y hechos fuera de contexto”. “Desde una compañera que hace tres años no sabe de mí, hasta supuestas amigas sabiendo cosas mías que no son reales”.

Y añadió: “Lo que si puedo decirles es que sigo con una faringitis terrible que es real, que estoy contenido y acompañada por mis amigas de toda la vida. Y estoy tratando de entender que algunas cosas debo tratar y acomodar”.

Y cerró con un mensaje en relación a Bandana, a propósito de su show el mes próximo: “Mi único objetivo es cumplir con la vuelta de la banda que me tiene muy entusiasmada y quiero curar mi garganta para poder hacer lo que mejor sé hacer y lo que más amo, que es cantar. Gracias”.