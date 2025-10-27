El video de Lourdes Fernández tras la detención de su expareja y el show que dará esta semana

Luego del comunicado que emitió el sábado a través de sus redes sociales, en el que aseguró que todavía está tratando de procesar lo que sucedió, Lourdes Fernández (44) reapareció en su perfil de Instagram para agradecer los mensajes de cariño recibidos así como el accionar de los médicos del Hospital Fernández, cuya intervención, según destacó, hizo posible que esta semana pueda regresar a los escenarios.

“Hola chicos, primero que nada, muchísimas gracias por los mensajes bonitos que me han mandado. Realmente estoy bien, estoy muy bien”, expresó la cantante en un video que compartió anoche en sus historias de Instagram.

Lourdes Fernández aseguró que está bien

“Gracias al Hospital Fernández porque me dieron una medicación [para la faringitis] que hace posible que mañana esté trabajando y ensayando para el jueves. No quería dejar de invitarlos al Gran Rex junto a A*Teens y a Tripa [Germán Tripel]”, añadió sobre el show que tendrá lugar este 30 de octubre a las 19.30 en el reconocido teatro de la calle Corrientes.

“Por otro lado, sé que pasaron cosas. Siento que me debo a mi público y a la gente que me tira buena onda”, comentó en alusión a la situación traumática que vivió en los últimos días, con las denuncias por violencia de género que radicaron su madre, Mabel López Arias, y Lissa Vera, integrante de Bandana, en contra de la expareja de Lourdes, Leandro García Gómez, que fue detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad.

“Ya llegará el momento de hablar de ciertas cosas, pero hoy decido concentrarme en un gran sueño que es volver al Gran Rex, nada más y nada menos que la casa que me vio nacer”, aseguró la artista. “Espero verlos ahí haciendo pogo, cantando, bailando, haciendo la previa hermosa para el 23 de noviembre, donde nos vamos a ver todas juntas arriba del escenario”, concluyó en referencia a la reunión de Bandana.

Lourdes Fernández dijo que ya llegará el momento de hablar

Lourdes rompió el silencio tras la detención de su expareja

El sábado, a dos días de la detención de su expareja, Leandro García Gómez, Lourdes Fernández emitió un comunicado en el que se refirió a los hechos que la tuvieron en el foco de la escena en los últimos días. Luego de que su madre y sus amigas denunciaran haber perdido el contacto con la cantante, que podía ser víctima de violencia de género, se inició una investigación por averiguación de paradero y se montó un operativo para localizarla, que finalizó el jueves por la noche cuando la encontraron en el departamento de García Gómez.

“Debido tantos dichos y tantas cuestiones confusas, me gustaría aclarar y calmar algunas cosas. Primero, agradecer enormemente la cantidad de mensajes y la inmensa ola de cariño para conmigo. A veces no sé si me lo merezco, pero me emociona mucho hoy, después de varios días, leer tantos mensajes que de a poco iré respondiendo”, dijo la artista en su escrito.

El comunicado de Lourdes Fernández

“Es muy difícil, muy doloroso y muy complicado poder explicar todo lo sucedido, pero soy una persona pública y sé que debo algunas aclaraciones. Todos saben que muchas veces traté de remontar una relación por amor, pero a veces no se puede por más que una intente una y otra vez. Lograr revincularse desde lo lindo que vivimos fue nuestro objetivo, ya que somos dos buenas personas, pero la suma de muchos sucesos dolorosos me llevan a tomar decisiones drásticas, nadie nos enseña a amar”, remarcó.

“Puedo entender y comprender a la familia, amigas/os, compañeras por todo lo que sucedió, pero algunas cuestiones y hechos están fuera de contexto, desde una compañera que hace tres años que no sabe de mí y que, al contrario, tiene el descaro de llorar en cámara cuando en ningún momento me ha llamado para saber si estoy bien, dónde estoy o con quién, hasta supuestas amigas sabiendo cosas mías que no son reales”, sentenció, enojada con quienes denunciaron y aseguraron que está inmersa en una relación violenta.

Lourdes realizó una videollamada con la Policía el jueves para decir que estaba bien. Esa misma noche detuvieron a su expareja, Leandro García Gómez

“Lo que sí puedo decirles es que sigo con una faringitis terrible, que es real, y que estoy contenida y acompañada por mis amigas de toda la vida. Y estoy tratando de entender que algunas cosas debo tratar y acomodar”, continuó, intentando asimilar todo lo que vivió.

“Mi único objetivo es cumplir con la vuelta de Bandana que me tiene muy entusiasmada y quiero curar mi garganta para poder hacer lo que mejor sé hacer y lo que más amo, que es cantar. ¡Gracias!“, concluyó.