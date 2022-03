Luciana Salazar, con nuevo novio: ¿quién es?

Si hay alguien que conoce muy bien los secretos de Luciana Salazar, ese es Marcelo Polino. Amigo desde hace años, y padrino de su hija Matilda, el periodista ha sido testigo de infinidad de sucesos, situaciones y romances de la actriz. Tras opinar de su tormentosa relación con Martín Redrado, el conductor de Polino Auténtico, por Radio Mitre, reveló detalles inéditos sobre el nuevo novio de la rubia.

“A mí me gusta que la relaciones tan largas terminen bien, pero acá hay mucho ida y vuelta. Yo siempre trato de decirle que baje un cambio y se relaje, pero no lo estaría logrando ”, comentó, entre risas, el periodista que más conoce a la modelo en una nota con Socios del espectáculo.

Al hablar de todos los candidatos que tuvo su amiga, Polino hizo un comentario que dejó pensando a más de uno: “No voy a decir nada pero el año pasado se perdieron uno que era una bomba. Lo de Wanda era un poroto al lado esto. Pero no puedo hablar, jamás diría nada porque es mi familia”, expresó mientras resaltaba que Luli “sabe esconder muy bien las cosas”.

Luciana Salazar y su hija, Matilda

Respecto a cómo está el corazón de Salazar ahora, el periodista confirmó que está ocupado y dio algunos datos de su nuevo amor: “Hablemos del de ahora que está muy bueno. Es una persona que está muy bien económicamente. Tiene la vida resuelta”, reveló sembrando cierto misterio.

Y enseguida, se puso a pensar en la lista de galanes que tuvieron un acercamiento con la actriz e hizo una confesión inesperada: “A mí me hubiese gustado que salga con Luis Miguel, así me llevaba a pasear por el mundo. Me hubiese llevado de vocero de prensa y hasta hubiésemos estado en la serie”, bromeó.

Al volver al piso, Paula Varela dio detalles de ese misterioso hombre con el que Luli estuvo vinculada el año pasado. “Lo tenía bajo siete llaves porque él se acababa de separar de alguien muy famosa de este medio. Por su familia, era un hombre vinculado al deporte, a la política, y es muy reconocido ”, contó sin develar la identidad.