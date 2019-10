La modelo expresó que las fotos con Redrado son consecuencia de sus tuits políticos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de octubre de 2019 • 12:20

Durante las elecciones del día de ayer, Luciana Salazar reapareció con sus tuits políticos y aunque sus números no coincidieron con los finales, "la pitonisa" acertó, una vez más, en varias de sus predicciones. Y hoy fue consultada al respecto, pero además la rubia habló sobre las sospechas que tiene en torno a la difusión de fotos de Martín Redrado en su casa de Nordelta.

Esta mañana, la vedette habló en Involucrados y se defendió de quienes la criticaron. "Los números que yo puse son de la provincia de Buenos Aires, me quisieron tergiversar las cosas. Está muy bien explicado, pasa que no siguieron el hilo de mis tuits", aclaró.

Habemus nuevo Presidente!! [R][R][R][R] Felicidades 53,2 a 32,9 @alferdez&- luciana salazar (@lulipop07) 27 de octubre de 2019

Luego se cruzó con el Mago sin dientes, férreo defensor del gobierno de Mauricio Macri, quien la acusó una vez más de "operadora política". "Yo desde el día uno dije que tengo tres informantes. Se nota que no me seguís y no me escuchás", lanzó furiosa la modelo y enseguida justificó su accionar en la red social del pajarito: "Yo pongo lo que quiero poner, nadie me obliga a escribir. A mí nadie me manipula ni me dice lo que tengo que decir, lo que pongo tiene que ver con mis ideas y creencias".

"Yo estoy en contra del Gobierno. Hay mucha gente desilusionada, enojada con la situación económica del país. Las medidas económicas fallaron todas. Yo me sentí hostigada por este Gobierno", contó justificando su posición política y agregó: "La gran ganadora de esta elección fue Cristina Fernández de Kirchner y el gran perdedor Marcos Peña".

Las fotos de la sospecha

El encuentro de Luciana Salazar y Martín Redrado, en su casa de Nordelta 00:56

Video

"¿Te gustaría que Martín Redrado sea funcionario de esta gestión?", disparó uno de los periodistas del ciclo de América. "No voy a hablar de Martín Redrado, chicos", expresó. Sin embargo, y pese a todos los intentos por escapar del tema, la mamá de Matilda terminó hablando de las fotos que hace unos días aparecieron en los medios, donde se lo ve al economista de visita en su casa de Nordelta.

Dando a entender que se trata de una operación política en su contra (por sus tuits), opinó: "No te lo puedo garantizar cien por ciento, pero me llamó la atención entrando al perfil de la persona que las publicó que tenía una especie de afinidad con el macrismo". Y si bien aclaró que es muy difícil saber cómo fue todo el proceso ("quizá la persona que las sacó no fue quién luego las publicó"), afirmó que fue un claro llamado de atención hacia ella.