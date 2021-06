La Academia: el llanto desconsolado de Matilda, la hija de Luciana Salazar

Luego de una fallida presentación de El Polaco y Barby Silenzi, llegó el turno de conocer la propuesta de Luciana Salazar en la difícil ronda de shuffle. La modelo cumplió la promesa y llevó al estudio a su hija Matilda, pero el reencuentro de la niña de tres años y Marcelo Tinelli no fue como esperaban.

Angustiada y en medio de un ataque de llanto, Matilda esperaba ver a su mamá bailando. Y al verla corrió hacia ella. Con cada paso, en su cara se fue dibujando una sonrisa que se hizo más grande aun cuando su mamá la alzó. “¡Se puso a llorar porque pensó que no la llamabas!”, le explicó Luli al conductor.

A pesar de que Tinelli le alcanzó una bolsa con golosinas que ella agradeció muy educadamente, Matilda se negó a bailar, aunque sí le respondió al conductor cómo se llama y cuántos años tiene. “Está tímida”, justificó la modelo.

Luego, junto a su compañero, Jorge Moliniers y un grupo de cuatro bailarines, Luli mostró su destreza en el tercer ritmo de concurso. Como todas las noches, el primero de los miembros del jurado en dar su devolución fue Ángel De Brito (5): “¡Qué linda que está Matilda! Me encanta ver a Luciana como mamá. Y también verla vestida... ¡Es la primera vez que la veo tan vestida en mi vida! Me gustó el grupo, la coreografía y que ella se adaptara al ritmo de sus compañeros. En este ritmo cuesta mucho el tema de los pies, pero hubo momentos en los que mostró fuerza y ritmo. Me gustó”.

Pampita Ardohain (6) estuvo de acuerdo. “Me gustó mucho. Me gusta verla entusiasmada. Se mete en personaje en cada ritmo. Hubo exageración en el primer truco, que se me hizo largo, pero después compensó. Tuvieron un poquito de todo, pero tal vez me faltó un final más impactante”.

La dueña del voto secreto, Jimena Barón, agregó: “Me encanta ver a Luciana y es un equipo que trabaja muchísimo. Ella se animó a hacer todo, y a pesar de que no estuvo perfecto, hizo los pasos más difíciles del shuffle. Valoro mucho que se haya mandado. Estuvo rarito por momentos, pero Luciana hizo todo y lo voy a valorar”.

“Estuvo buenísimo porque para ella es un desafío y lo asumió. Pisó con más fuerza y se la vio haciendo cosas sola. Salió de su zona de confort y lo agradecemos”. cerró Hernán Piquín (5).

