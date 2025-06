Sabrina Rojas reveló cómo se encuentra su relación con Luciano Castro y Griselda Siciliani tras el escándalo

Desde que Luciano Castro y Griselda Siciliani decidieron blanquear su romance, fueron muchos los cruces que surgieron con la expareja del actor y madre de sus dos hijos menores, Sabrina Rojas. La actriz y conductora contó en distintas oportunidades que la protagonista de Envidiosa (Netflix) intentó conquistar a quien era su marido cuando todavía estaba con ella y, peor aún, cuando estaba embarazada.

“Tengo una cuestión de piel, tengo una historia y es muy loco cómo a veces la vida da vueltas las cosas... solo para entendidos”, fue la frase con la que, en su momento, Rojas había abierto la disputa con Siciliani en noviembre del ño pasado. Tiempo después, se animó a ahondar en detalles y contar que le mandaba mensajes a su por entonces pareja.

Sin embargo, con el paso del tiempo, decidió levantar la bandera blanca y generar una tregua con Luciano y Griselda. Esto fue confirmado por Sabrina en sus historias de Instagram, donde un usuario le consultó: “¿Cómo está la relación hoy en día con el padre de tus hijos y con su pareja?“. A lo que ella, muy simpática, afirmó: ”Bien, estamos en paz".

Sabrina Rojas habría llegado a una tregua con Luciano Castro y Griselda Siciliani (Foto: Instagram: @rojassasi)

El palito de Sabrina Rojas a Gabriel ‘Lechuga’ Liñares a días de confirmarse su separación

Además, en el mismo diálogo con sus seguidores, la conductora de Paso en América (América TV) también confirmó que se encuentra felizmente soltera. “No siento soledad, para nada. No estar en pareja no es estar soledad. Es solo no estar en pareja. Yo tengo una vida muy sociable y llena de gente que me quiere mucho”, dijo convencida.

Cabe recordar que Rojas se acaba de separar de Gabriel ‘Lechuga’ Liñares, con quien mantuvo un noviazgo corto, pero apasionado, que solo duró dos meses. Sin embargo, la actriz ya está decidida a dar vuelta la página, por lo que un seguidor le preguntó: “¿Estilo de hombre que te gusta?“. Ante la consulta, respondió con honestidad: ”Me gusta que sea simple, que tenga barrio, que sea divertido, que tenga ganas de disfrutar, que tenga la masculinidad bien puesta".

“Que sea seguro, que me abrace fuerte, que tenga la mirada limpia, sana y que tenga pasión para todo, para vivir, para trabajar, para besar, para disfrutar. Y que tenga huevos para resolver los problemas de la vida. Todo eso me seduce. ¿Alguno por ahí“, agregó. Esta descripción final fue considerada por varios como una indirecta para Liñares, quien habría sido quien tomó la decisión de distanciarse de ella.

Las respuestas de Sabrina Rojas en historias de Instagram sobre su presente sentimental (Foto: Historias de Instagram @rojassasi)

Según reveló Pepe Ochoa, panelista de LAM (América TV), la crisis en la relación se dio por la constante intervención de Flor Parise, madre del hijo del empresario y quien hoy es la pareja de Karina Jelinek. “La crisis empezó porque Flor Parise, Lechuga y su hijo se llevan muy bien. Ella es muy metida en la relación, es tóxica”, aseguró. Esta cercanía entre los ex basada en la crianza compartida, habría generado tensiones difíciles de resolver.

Asimismo, el periodista explicó que los tres —Flor, Gabriel y el niño—suelen hacer un viaje anual juntos para que el menor disfrute tiempo con ambos padres, y que eso no implicaba ningún tipo de vínculo sentimental entre los adultos. Pero, al parecer, esta dinámica no habría sido del todo comprendida por Sabrina.